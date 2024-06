Crecen las dudas sobre el regreso de Conor McGregor a UFC

La incertidumbre se apodera de la UFC tras la cancelación de la rueda de prensa del esperado combate entre Conor McGregor y Michael Chandler en UFC 303, programado en Dublín. Las dudas sobre el regreso del irlandés, que ha sido publicitado como el mayor retorno en la historia de los deportes, crecen cada día. Los aficionados están cada vez más preocupados.

Mientras algunas publicaciones lo muestran entrenando, otras lo retratan disfrutando en bares. Esta dualidad ha generado especulaciones sobre su compromiso con el combate. El presidente de la UFC, Dana White, se pronunció brevemente al respecto el pasado domingo en UFC 302: "No tengo idea, no sé si algo de eso es real o verdadero. Conor no es un tipo tonto, esta es obviamente una gran pelea para él. Lo llama el mejor regreso en la historia de los deportes y todo eso".

Publicidad

Sin embargo, la cancelación de la rueda de prensa sólo aumentó la incertidumbre. McGregor emitió un comunicado tras la cancelación: "En consulta con UFC, la conferencia de prensa de hoy fue cancelada debido a una serie de obstáculos fuera de nuestro control. Pido disculpas a mis fans irlandeses y a los fans de todo el mundo por las molestias, y aprecio toda vuestra pasión y apoyo. No puedo esperar para ofrecer el mejor espectáculo de todos los tiempos en el octágono".

¿Volverá finalmente Conor McGregor?

La UFC, por su parte, ha mantenido silencio oficial sobre el tema. El reconocido periodista Ariel Helwani, conocido por su información privilegiada sobre las MMA, aportó algo de luz desde Estados Unidos: "Sin noticias por el momento. La esperanza sigue siendo que la lucha continúe. Hay positividad, diría yo. Pero han sondeado para ver quién podría reemplazarlo, ya sea como reemplazo o como una pelea completamente nueva en la cima del cartel. Todavía en desarrollo y todavía algo de tiempo".

La posibilidad de buscar un reemplazo para McGregor sugiere que hay serias dudas sobre su participación. Ningún otro combate, ni siquiera un enfrentamiento entre Chandler y Oliveira, podría llenar el vacío que dejaría la ausencia del irlandés. El evento, que se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, se ha anunciado como uno de los más grandes, con una taquilla que ya ha superado los 20 millones de dólares, un récord histórico.