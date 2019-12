Cristina Caamaño toma posse como fiscal interventora da Agência Federal de Inteligência

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O ministro-chefe da Casa Civil, Santiago Cafiero, empossou a fiscal interventora da Agência Federal de Inteligência (AFI), Cristina Caamaño, pelo prazo de 180 dias.







O decreto de intervenção ditado pelo presidente Alberto Fernández questionou o "notório retrocesso institucional" do referido organismo de inteligência durante o governo de Mauricio Macri, que agiu “por fora dos objetivos legítimos que qualquer atividade de inteligência deve ter no marco do estado constitucional de Direito".







Além disso, Caamaño deverá elevar a consideração do Presidente uma proposta de reformulação do Sistema de Inteligência Nacional, que garanta a "produção de informação de qualidade e oportuna para a segurança interior, a defesa nacional e as relações exteriores da Nação” como também reduzir “a atividade confidencial ao mínimo necessário funcional”







Caamaño foi responsável pela Oficina de Observações Judiciais -encarregada das escutas- como fiscal interventora.