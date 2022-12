A partir de la sentencia, ¿Cristina Fernández irá presa?

Por el momento no. La condena sólo empezará a ejecutarse una vez que esté firme. Esto quiere decir, cuando a la vicepresidenta no le queden recursos ordinarios ni extraordinarios. El fallo puede ser recurrido ante la Cámara Federal de Casación Penal y, después, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, además, no podría ser detenida porque la protegen sus fueros al menos hasta el 10 de diciembre de 2023.

¿Qué protección ejercen los fueros de la vicepresidenta?

Mientras Cristina Fernández siga siendo vicepresidenta mantendrá los fueros, incluso ante una pena de prisión y si su condena quedara firme. En ese caso, se configuraría una causal de juicio político y para darle curso sería necesario el voto de dos tercios de los senadores y de los diputados para sacarla de su cargo. Lo mismo rige si la condena quedara firme con ella ejerciendo otro cargo diferente al actual.

Si es condenada con prisión efectiva, ¿iría a la cárcel o tendría domiciliaria?

La ley establece que los jueces de ejecución puede disponer la prisión domiciliaria de manera automática cuando un condenado cumple los 70 años. Cristina Fernández llegará a esa edad el próximo 19 de febrero, por lo que de quedar la condena firme podría cumplir la prisión en su domicilio ubicado en las calles Juncal y Uruguay, en Capital Federal.

¿Puede CFK presentarse en las próximas elecciones?

Sólo si la condena queda firme o si recibe dos sentencias condenatorias sucesivas, Cristina no podría ser candidata. Si algunos de estos escenarios no sucede, la vicepresidenta puede presentarse en las próximas elecciones a cualquier cargo electivo tanto ejecutivo como legislativo.

¿Qué pasa a partir de la inhabilitación para ejercer cargos públicos?

En el hipotético caso de que la condena quede firme con Cristina en un cargo algunos constitucionalistas consideran que debería cesar en sus funciones, mientras otros creen que la inhabilitación no puede aplicarse a una persona que ya esté ejerciendo.

¿El presidente Alberto Fernández podría indultarla?

Mayoritariamente, la doctrina entiende que sí, pero los constitucionalistas sostienen que ante delitos de corrupción esta herramienta no puede usarse. De todos modos, el indulto no requiere que la condena quede firme.