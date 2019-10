Cristina Fernández pidió que la deuda "la paguen los que más la disfrutaron" y se mofó de Macri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ex presidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos (FdT), Cristina Fernández de Kirchner, reclamó hoy que el peso del pago de la deuda externa recaiga "en mayor parte en los que más la disfrutaron y los que más se la llevaron", dijo que el país "está fundido" y se mofó del jefe de Estado, Mauricio Macri, al que calificó de "chispita". La ex mandataria volvió a hacer campaña por el FdT tras su regreso de Cuba, donde estuvo junto a su hija Florencia, quien está haciendo un tratamiento médico, con el formato de presentación de su libro "Sinceramente" en El Calafate (Santa Cruz).. Tras instar a "poner lo mejor que podamos poner" para acuerdos futuros, Cristina Fernández reivindicó su gobierno y el de su marido, Néstor Kirchner, diciendo que "no han podido con la memoria de lo que se hizo durante doce años y medio en los que la gente advirtió que se podía vivir mejor". "La unidad del peronismo no es poca cosa", en ese marco, aseguró, y alertó: "Los que en algún momento pensaron que tenían destinos individuales adviertan que no hay destinos individuales en el campo nacional, popular y democrático". Añadió que "puede haber experiencias mediáticas, pero el proyecto argentino requiere de la profunda unidad nacional del campo popular y también de sectores afines que, sin estar de acuerdo en todo, coinciden con lo central del país". Sobre el debate presidencial, lamentó que no se comentara "absolutamente nada" de cuestiones mencionadas por candidatos que "en otro país serían un escándalo", pero aclaró que no lo vio porque "estaba con gente en casa". "Hablan del dedo de Alberto (Fernández) ", se quejó, pero "me preocupa porque los medios de comunicación deben cumplir un rol importante en la sociedad y creo que no es bueno porque la situación del país es grave. Vamos afrontar momentos difíciles". Sobre la economía y los efectos de la deuda consideró "vital" investigar el destino de los préstamos recibidos para que "los argentinos sepan por qué se endeudaron y quiénes se llevaron ese dinero". "No hay que ser economista ni muy inteligente: si los únicos períodos de desendeudamiento fue con regulación cambiaria ¿no será que los que quieren la libertad cambiara la quieren para fugarse los dólares afuera del país?", inquirió. La ex mandataria la emprendió con Macri cuando su presentador, Marcelo Figueras, le leyó una nota de un diario extranjero que hacía alusión a un mal manejo del presidente Mauricio Macri al frente del gobierno. Allí pidió "que no confundan a nadie" ya que "ahora todos le pegan al muñeco en el piso". "Fueron las políticas que se aplicaron, más allá de que no es de los más chispita para gobernar", ironizó al referirse a Macri. Y agregó: "Están tratando de salvar el ideario neoliberal y culpar a la impericia de Chispita pero no es un problema de Chispita. Es un problema de las políticas. Tenemos que discutir en serio. No digo que tengo razón. Pero tenemos que sentarnos a discutir estas cosas", Allí pidió equidad para distribuir el peso de la deuda. "¡Claro que las deudas hay que pagarlas! Pero que las paguen en mayor parte los que más la disfrutaron y los que más se la llevaron, no el conjunto de la sociedad argentina, si no no me parece justo", sostuvo. "Alberto habló de la diferencia entre lo que entró del FMI y lo que salió. De los 38 mil millones se fueron 30 mil millones. Él lo dijo muy claramente. Esto va a ser un deber de la Argentina, establecer mecanismos para que esto no vuelva a suceder", dijo. También señaló que "acusaban a nuestro gobierno de planero, pero el gobierno actual iene el doble de planes sociales de los que teníamos al 9 de diciembre de 2015. Los que eliminamos los planes sociales prácticamente fuimos nosotros, porque generamos puestos de trabajo. Nadie quiere un plan, sino trabajo registrado, porque saben que con un trabajo registrado tienen obra social, pueden sacar un crédito". Insistió con "charlar cómo va a seguir Argentina desde el 10 de diciembre" por que "así como está, no va más" ya que "hoy tenemos al país fundido". Al acto fueron el intendente de El Calafate, Javier Belloni; la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; la senadora Anabel Fernández Sagasti y el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, entre otros. Cristina Kirchner mencionó recuerdos en El Calafate y lloró al rememorar su visita luego de la primera elección de Néstor Kirchner como gobernador y a su hija: "Florencia apenas tenía un año y medio", dijo antes de que se le quebrara la voz, y cambió de tema.