Cristina Fernández y sus dichos sobre el poder: qué dicen los políticos sanjuaninos

“Que te pongan una banda y que te den el bastón no significa que tengas el poder” fueron las palabras de Cristina Fernández en su discurso de apertura de las sesiones parlamentarias de EuroLat2022. Ante estos dichos DIARIO HUARPE dialogó con referentes de la política sanjuanina para ver cómo repercutieron en la política local.

Declaraciones que no suman a un gobierno debilitado

Marcelo Orrego, diputado nacional y líder de Juntos por el Cambio, expresó:

“Es un mensaje directo al presidente donde lo ubica en un lugar todavía más debilitado del que ya se encuentra. Y la verdad que me parece dañino en el sentido de que perjudica la institucionalidad del país. Más aún cuando ella ha sido quien ha puesto al presidente en ese lugar y ella se ubicó como vicepresidente. En este caso ella fue quien eligió en el Frente de Todos a sus candidatos y es evidentemente, una idea a contramano de lo que ella en algún momento planteó”.

“El presidente está en un estado de debilidad porque no genera confianza. No muestra definición política que esté ajustada a la intereses de los argentinos. Un presidente que no tiene un programa económico, un presidente que evidentemente tampoco tiene resoluciones políticas. Quienes toman las definiciones políticas son La Cámpora, Cristina y ese sector del Frente de Todos. El 70% del presupuesto de la Argentina lo ejecuta la gente de la Cámpora”, cerró.

Tensiones dentro del Frente de Todos

Horacio Quiroga, diputado del Frente Grande, dijo:

“El poder institucional, y en un sistema como el argentino, la tiene el Presidente de la Nación y es un poder unipersonal. Así se entiende incluso en la interpretación sana del plexo constitucional y normativo. Esto no hay ninguna duda. Cristina tiene el ascendente político, la construcción simbólica del campo nacional y popular da vueltas alrededor de ella y fundamentalmente el amor de la gente que la queremos, la seguimos y nos cuidamos, pero no, no, eso no, no funciona así.”

Si, adentro del frente de todos estamos teniendo tensiones muy complicada que tienen que ver en las condiciones que estamos pudiendo empezar a gobernar porque venimos prácticamente de estar tapando agujeros y salvando incendios. Con el condicionamiento de la deuda (del FMI) hay una fuerte discusión, sana discusión que genera tensiones por la orientación final.

Un sector con diversidad

Jose Luis Gioja, diputado del Frente de Todos, comentó:

“Yo creo que tiene un pedazo importante del poder y ese poder se va a representar indudablemente con una organización popular que esté acorde, que defienda los intereses de la gente, fundamentalmente.

En el gobierno hay diversidad, obviamente. Como la hay en todos los partidos políticos, tal vez en el peronismo más porque somos un movimiento con mucha vida interna.

No creo que sean estas peleas las que afecten a problemas como la inflación. La inflación es por la especulación, la inflación es por los tipos, por la avaricia, la inflación es por el descontrol, hay tipos quieren ganar más. Quieren ganar más, porque ven la oportunidad, porque hay un mundo que necesita lo que estamos produciendo. Los precios externos no pueden ser los mismos que los precios acá” cerró.

Un circo para distraer

Enzo Cornejo, diputado del PRO dijo:

"Personalmente no le doy importancia al circo de Cristina, Máximo, Alberto, hoy buscan mostrarse separados, peleados, subestiman a los argentinos, es una estrategia política para distraernos. El bolsillo de la gente no da más, de esos temas tenemos que hablar y ocuparnos, nos hacen creer que existe una interna feroz y la realidad es que son temas que no van a solucionar el día a día de la gente.”

"Si no entendemos que necesitamos un plan económico serio, los índices de inflación, de pobreza van a aumentar exponencialmente. Necesitamos un estado presente, llevamos más de dos años y aún no podemos sentir que sea así, antes fue la pandemia, Macri, ahora ¿Quién? Es un escenario realmente preocupante."