Este martes por la mañana, tras escuchar el pedido de condena e inhabilitación de los fiscales de la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner habló mediante una transmisión en vivo durante una hora y media para defenderse. En ese sentido, dejó varias frases sobre los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que según denunció, fueron parte de un guion malo y falso".

La expresidenta fue acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en marco de las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

Cristina llegó al Congreso de la Nación e inició la transmisión desde su despacho. Antes fue despedida de su casa por militantes kirchneristas, al igual que fue recibida por otro grupo que se encontraba en el edificio legislativo.

El descargo de Cristina, que fue seguido por los militantes de las afueras del Congreso, empezó a las 11.05 y terminó pasadas las 12.35.

“De la misma manera que los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas, me hubiera gustado poder también hablar frente al Tribunal. No es la primera vez que sucede”, declaró la vicepresidenta en el comienzo de su discurso.

“Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que, además, se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal”, aseveró la exmandataria.

Luego dijo: “Empieza el juicio con esta construcción: sobreprecios, rutas no hechas, rutas inexistentes. Empieza el juicio con esta ficción que relataron durante cinco días los fiscales. Era una ficción, un guion, bastante malo, además de falso”.

En su discurso, Cristina se refirió a las polémicas que rodearon a la gestión del expresidente Mauricio Macri. “Mientras el juicio sucedía, transcurría el 2019, el 2020, el 2021, y la verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta. Porque, en el curso de ese año y en todo el proceso de lo que fue el macrismo, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial. Desde enterarnos de que uno de los jefes de la mesa judicial, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que sigue prófugo, había sido el artífice de la medida de Rosatti y Rosenkrantz por decreto presidencial sin acuerdo en el Senado, hasta que Rodríguez Simón extorsionó a Alejandra Gils Carbó extorsionó con amenazas contra sus hijas para que renunciara. Finalmente, Alejandra Gils Carbó renunció”, repasó.

Cristina continuó con su discurso y reforzó las críticas contra “Pepín” Rodríguez Simón. “Es el único dirigente político prófugo. Y no es un peronista, eh, es de ustedes, los macristas. Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron. Nos quedamos acá, en la Argentina, a dar cuentas. Ustedes huyen. La primera citación que tienen, huyen. Este señor lleva más de 600 días prófugo”, resaltó.

Cristina Kirchner expuso en su discurso mensajes de texto entre José López y el empresario de la construcción Nicolás Caputo. "La que me siento muy boluda, soy yo", dijo. Cristina Kirchner dijo que los dólares de los bolsos de López eran del macrismo. Se preguntó: "¿Hubo asociación ilícita entre López y estos funcionarios? No, a López le dieron siete años y a Gutierrez se ve que no lo vieron los fiscales. No lo hicieron porque no les convenía. No lo hicieron porque eran ellos los dueños de esos nueve millones de dólares que le habían pagado al secretario de obras publicas, no tengo la más mínima duda", apuntó la exmandataria.