Críticas antichavistas a Guaidó por el relevo del embajador en Colombia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Varios dirigentes antichavistas criticaron públicamente hoy al presidente interino de Venezuela designado por el parlamento, Juan Guaidó, por haber despedido a su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti.



El bloque parlamentario 16 de Julio, que agrupa a los partidos más radicales del antichavismo, dijo en un comunicado que "no se le ha explicado suficientemente al país las razones que motivaron su remoción" y que "solicitará formalmente una explicación" a la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y a Guaidó.



"Calderón Berti, en cumplimiento de sus obligaciones, fue un factor determinante para poner al descubierto la presunta apropiación indebida en Colombia de los recursos provenientes de la cooperación internacional para paliar el sufrimiento humanitario del pueblo de Venezuela", agregó ese grupo.



El diputado exiliado en la Argentina Richard Blanco, de la Alianza Bravo Pueblo (ABP, integrante del bloque 16 de Julio), afirmó en Instagram que el despido de Calderón Berti es una "decisión tan inapropiada para un extraordinario funcionario" que "podía ayudar mucho" y le advirtió a Guaidó que "hay formas" de "hacer las cosas" con "la mayor claridad".



La ex diputada María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela (VV, también parte de la bancada 16 de Julio), afirmó que Calderón Berti "es un hombre íntegro" y su salida, "una terrible pérdida" para el antichavismo.



En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Iván Freites, lamentó que Calderón Berti haya sido relevado "sin tomar en cuenta su estatura ética y profesional, apelando nada más a una situación de revanchismo y venganza", en declaraciones citadas por el diario caraqueño El Universal.



Además, Freites renunció a su afiliación a Voluntad Popular (VP), el partido de Guaidó, mediante una carta dirigida al líder de la agrupación -el ex alcalde Leopoldo López, refugiado hace siete meses en la embajada de España en Caracas- en la que criticó políticas de la AN y del gobierno interino.



Guaidó relevó a Calderón Berti mediante una breve carta en la que invocó "modificaciones" en su política exterior, pero fuentes próximas al primero acusaron al embajador cesado de conspirar con dirigentes chavistas para destituir al mandatario encargado, según el diario El Nacional.



La fuente agregó que Calderón Berti "tampoco pudo justificar las denuncias sobre malos manejos administrativos con la ayuda humanitaria que llegó a Cúcuta" y "todo eso generó una situación extraña y difícil de digerir".



Calderón Berti, de 78 años, dirigió la petrolera estatal Pdvsa y fue ministro de Minas, canciller y presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) antes de que el chavismo llegara al gobierno en 1999.



Designado embajador en Colombia por Guaidó en febrero pasado, cuatro meses después presentó ante el Ministerio Público colombiano una denuncia contra dos colaboradores del presidente interino por el desvío de unos 100.000 dólares destinados a ayudar a militares venezolanos que habían desertado y se encontraban en la ciudad fronteriza colombiana Cúcuta.



El embajador cesado dijo entonces que fue alertado de esas irregularidades por los servicios de inteligencia colombianos y sostuvo que entre las pruebas había "facturas adulteradas, relaciones de gastos sin comprobantes y malversación de algunos de los recursos".



Ayer, en su cuenta de Twitter, Calderón Berti solo dijo que "la lucha continúa" y que "en las próximas horas" iba a "hablarle al país" sobre su destitución, pero hasta esta tarde no se había pronunciado.