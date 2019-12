Críticas de Tabacalera a despidos y cierres en plantas de multinacionales en Goya y El Carril

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gerente de Relaciones Empresariales de Tabacalera Sarandí, Francisco Mármol, expresó hoy su "preocupación y sorpresa" por la decisión en la Argentina de las multinacionales Massalin Particulares y Alliance One, al considerar que "mientras facturan y tienen beneficios multimillonarios, dentro y fuera del país, se dedican a despedir continuamente trabajadores y cerrar plantas productivas".



El directivo explicó que en los últimos dos meses "ambas multinacionales despidieron a más de 500 trabajadores, simplemente por decisiones corporativas emanadas desde sus casas matrices en Europa y Estados Unidos, en base a una plantilla de resultados".



El referente de la empresa argentina lamentó, en declaraciones a Télam, las decisiones tomadas por las compañías extranjeras al señalar que se trata de "multinacionales con presupuestos multimillonarios y beneficios de miles de millones de dólares".



Recordó Mármol que "a lo hecho por Massalin Particulares en Goya se sumó ahora Alliance One en El Carril, Salta, con 248 despidos y su traslado comercial y empresarial a la planta productiva de Massalin en Rosario de Lerma".



Para el directivo tabacalero "todas las estrategias de despidos masivos, desinversión, ajustes con el sector más débil, los trabajadores, las grandes multinacionales del tabaco -que tienen una cuota de mercado que supera el 80%-, cuentan con el lobby, la connivencia, la ayuda y el apoyo incondicional de funcionarios tanto del Gobierno nacional, provincial, local e instituciones que no velan precisamente por el bien común".



Mármol fue contundente al remarcar que "la finalidad de estas multinacionales del tabaco, como Massalin Particulares y Alliance One, principalmente, es eliminar toda competencia local o pyme nacional".



Sostuvo que "la influencia de estas multinacionales en instituciones como AFIP, cámaras legislativas nacionales y provinciales, la Unión Industrial y demás instituciones políticas, sociales y judiciales es tal, que hasta el día de hoy han manejado los hilos y votos para leyes, ordenanzas e intervenciones a su pleno antojo".



Desde Tabacalera Sarandí afirmó Mármol que "nosotros, junto a todas las pymes del país, estamos deseosos de que esto cambie y todos podamos trabajar en igualdad de oportunidades y condiciones".



"Sí, estamos cansados de escuchar a ministros actuar prácticamente como voceros de las multinacionales como Massalin, justificando, casi con descaro, despidos, desinversiones, ajustes y cierres patronales echando siempre la culpa a los otros. Es muy curioso ver a estos funcionarios intentando justificar decisiones de vaciamientos y despidos masivos de estas multinacionales, siendo hacedores de un discurso escrito en despachos norteamericanos, suizos o británicos", fustigó.



Por lo manifestado, Mármol señaló que "Tabacalera Sarandí va a continuar generando y apostando al país, con creación de trabajo genuino y con un fin de crecimiento y sustentabilidad", porque "nuestra pretensión es trabajar en armonía, generando valor, crecimiento y cumpliendo con todas las garantías constitucionales, con derechos y obligaciones".