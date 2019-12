Croacia elige presidente en un clima de paridad entre tres candidatos

Croacia celebra mañana la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con dos candidatos conservadores disputándose el espacio del nacionalismo "patriótico", frente al llamado a la tolerancia del aspirante socialdemócrata y en un clima de paridad entre los tres, según las encuestas.



Kolinda Grabar-Kitarovic, la actual presidenta, de la conservadora Unión Democrática Croata (HDZ), podría obtener entre el 25,3 y el 28,3%, según los sondeos, mientras que Zoran Milanovic, ex primer ministro del socialdemócrata SDP, tendría alrededor del 26%.



Estos dos partidos han dominado la política croata desde que el país se independizó de Yugoslavia en 1991 luego de una cruenta guerra.



Frente a ellos se presenta el independiente Miroslav Skoro, un popular cantante, antiguo militante de la HDZ, apoyado por la ultraderecha nacionalista que antes respaldaba a Grabar-Kitarovic, y a quien los sondeos dan hasta el 23,7%.



Si ninguno de los candidatos, como se espera, logra mañana la mayoría absoluta entre los 3,8 millones de electores habilitados, los dos aspirantes con más votos lucharán por la presidencia en una segunda vuelta el 5 de enero, reseñó la agencia de noticias EFE.



Los sondeos prevén que si Milanovic y Grabar-Kitarovic llegan a la segunda vuelta, la política conservadora sería la ganadora.



"Es casi seguro que Milanovic no puede ganar en la segunda vuelta, porque la izquierda en conjunto es más débil que la derecha", comentó el analista Zarko Puhovski al portal informativo Index.



Grabar-Kitarovic prometió anoche en el cierre de su campaña que incluso podría bloquear el camino de Serbia a la UE.



"Serbia tiene que saber que no recibirá mi luz verde para la Unión Europea hasta que nos den datos sobre nuestros desaparecidos" durante la guerra en la que Croacia se separó de Yugoslavia.



Milanovic, por su parte, ha advertido de que quienes "juran ser patriotas" sólo quieren robar "de los bolsillos" de los electores.



El candidato socialdemócrata defiende una Croacia "normal", sin intolerancia, odio ni corrupción.