Crous: “En hechos de corrupción hay una transferencia de riqueza a los sectores concentrados”

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, consideró hoy que “siempre detrás de los hechos de corrupción hay una forma de transferencia de riqueza a los sectores concentrados”, y apuntó que “la corrupción no es solo un asunto moral sino también político, porque en una contratación con sobreprecios hay retornos, y es dinero que la población pone para financiar ese negocio”.



Crous dijo a Radio Nacional que “puede haber funcionarios del Estado en negocios de este tipo, pero también del otro lado del mostrador están los corruptores, que cuando son descubiertos se ponen en extorsionados y lo denuncian después de que se descubre el crimen”.



El flamante funcionario contó que “es muy llamativo que para determinados juicios se haya contratado a abogados externos a la Oficina y a la planta del Estado, como por ejemplo en la causa de 'Los Cuadernos' y otras que no son conocidas”.



En ese sentido Crous señaló que “hay que analizar cómo han sido contratados por afuera” de la Oficina Anticorrupción, “cómo han sido seleccionados”, y refirió que esa práctica “no es novedosa", pero sí "llamativa o anómala”.



“No quiero alimentar más suspicacias, pero parece imponerse la idea de imposibilidad del Estado de llevar adelante una causa, está lo ideológico de que el Estado no sirve”, expresó el funcionario, y se preguntó “por qué razón se acude a contratar abogados” externos.



En ese sentido, Crous dijo que “el Estado debe suprimir esa práctica, es decir no recurrir a los que están afuera de su planta profesional, porque se presta a equívocos o suspicacias, y porque hay abogados calificados que tiene la oficina para llevar adelante las investigaciones”.



Por otra parte, el funcionario aclaró que la Oficina Anticorrupción “no tiene como misión prioritaria ponerse como fiscal, sino para participar y observar, pero no se trata de una superfiscalía no se persecutor judicial”.