Cruce entre Maradona y la "Gata" Fernández en el entretiempo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, tuvo hoy un cruce verbal en el entretiempo con el volante de Estudiantes Gastón Fernández, por una jugada que tuvo como protagonista al ex jugador de Racing y River Plate, entre otros clubes.



A los 39 minutos Fernández se 'topó' con Lucas Licht en el lateral izquierdo de la defensa 'Tripera', y el lateral terminó tendido en el piso.



El línea vio la acción y llamó a Néstor Pitana, quien amonestó al mediapunta de Estudiantes.



Cuando finalizó el primer tiempo, Maradona fue a buscar a Fernández. "Qué sos guapo?", dijo el astro al volante, a la vez que agregó: "que saltás canguro, sos una cosa chiquitita", mientras que la "Gata' le gritó "te gusta la cámara".



Al finalizar el encuentro, Fernández se acercó y abrazó al técnico del 'Lobo', que -sin embargo- le reprochó: "No me 'boludées'".