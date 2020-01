Cruz y Quevedo defendieron sus designaciones al frente de la UIF en una audiencia pública

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los abogados Carlos Cruz y Mariana Quevedo defendieron hoy con argumentos sobre su experiencia profesional sus designaciones por parte del Poder Ejecutivo para conducir la Unidad de Información Financiera (UIF), como postulantes a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, en una audiencia pública que se desarrolló en el Palacio de Hacienda.



En su presentación, Cruz resaltó el "compromiso" y el "desafío" que implicaba tomar a su cargo la UIF para su trayectoria, mientras Quevedo aseguró que trabajará para ayudar "a la construcción de un país más justo".



De acuerdo con los procedimientos habituales para estas designaciones, se espera que superada esta etapa el gobierno difunda el nombramiento formal de los jefes de la UIF por decreto que, según los plazos actuales, debería producirse antes del 27 de enero.



Tras escuchar las reflexiones de los participantes en la audiencia, Cruz agradeció a quienes formularon sus adhesiones que fueron "más de 650" y también "a los que han formulado observaciones, especialmente a los que están presentes porque tiene que ver con el pedido de explicaciones y eso hace al respeto de formular preguntas y de que uno pueda responder en presencia de quién las formula y hace al correcto juego de las instituciones de la República".



El candidato a presidir el organismo destacó que junto a otros profesionales dictó en 1985 el primer curso sobre delitos económicos luego del retorno de la democracia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Al destacar su trayectoria en el ámbito privado, Cruz dijo que llegaba "a este punto en función de un desarrollo de historia de vida, de un compromiso" y resaltó que por primera vez asumirá un cargo en la función pública, algo que calificó como "un desafío al que no podía negarme".



Respecto a las impugnaciones a su postulación, Cruz aseveró que de haber "avanzado un poco más, quizás no hubieran sido presentadas".



Por su parte, Mariana Quevedo, quien se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la UIF entre 2010 y 2016, destacó su trabajo que permitió que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sacara a la Argentina del denominado "listado gris".



"Trabajé en toda la parte normativa ya sea para legislativa como regulatoria dentro del organismo", señaló al iniciar su presentación la letrada.



Además, recordó: "Junto con profesionales a mi cargo elaboramos los proyectos normativos y pusimos en marcha el sistema nacional de prevención de lavado de activos y una vez puesto en marcha fue necesario supervisar qué hacían los sujetos obligados con las normas dictadas".



Quevedo señaló que en ese tiempo la UIF aplicó la primera sanción que se determinó en el país en materia de lavado de activos de un banco y subrayó que "estos cambios regulatorios fueron ponderados por el GAFI y fue así que en 2014 finalizó la supervisión intensiva del organismo internacional y la Argentina salió de la llamada lista gris".



La abogada reseñó además resultados de su gestión que previamente habían sido presentados por oradores que se habían anotado para la defensa en la audiencia pública y señaló que el 40% de las causas en las que se presentó como querellante tuvieron que ver con el delito de narcotráfico.



También resaltó el rol de la UIF en un caso de corrupción en el que se investigó el lavado de activos en una defraudación al Estado Nacional por más de $54 millones y recordó que intervino como parte de la querella en casos de gran trascendencia como los denominados "Luis XV", "Carbón Blanco" y una de la causa de la banda de narcos rosarinos "Los monos", entre otros.



"Logramos embargos por más de 30.000 millones de pesos en estas causas penales", destacó.



Quevedo remarcó: "Reúno todo y cada uno de los requisitos legales exigidos para el cargo para el que se me postula. Soy una mujer, abogada, que abrazo lo público con mucha convicción siempre con el entendimiento de que con mi labor ayudo a la construcción de un país más justo. Ese ha sido mi camino y así seguiré adelante para el cargo para el que se me postula".



La audiencia fue encabezada por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre; el subsecretario de Servicios Financieros, Mariano Sardi y contó con la presencia de Ricardo Nissen, flamante de designado a cargo de la Inspección General de Justicia (IGJ) y Agustín Carrara, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).