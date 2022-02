Cuáles son los 7 dólares falsos que circulan y cómo identificarlos para que no te engañen

La suba del dólar blue cristaliza el creciente interés de los argentinos en adquirir la moneda estadounidense en el mercado paralelo debido a las restricciones para hacerlo de manera oficial. Incluso la semana pasada este tocó un máximo histórico hasta que la racha alcista se detuvo tras el anuncio de acuerdo con el FMI. Pero el aumento de movimiento en las cuevas también es permeable a la aparición de nuevas variantes falsas.

Muchos detalles son fáciles para identificar, incluso para aquellos que no tienen un ojo clínico para esto, pero con el avance de la tecnología también mejoran las técnicas de falsificación. Para poder detectar algunos de los billetes apócrifos del dólar estadounidense que circulan es necesario estar muy atento a algunas características.

Billetes doble serie

Primero encendió las alarmas en el mercado cambiario peruano y luego preocupó a la City cuando arribó a la Argentina. Cada billete cuenta con un número de serie único compuesto por una combinación de 11 números y letras que figuran dos veces en su anverso. En este caso, algunos billetes presentan dos números de serie distintos, uno a la izquierda del frente y otro a la derecha.

Dólares de Varsovia

Son conocidos con este nombre porque fueron identificados en la ciudad de Varsovia, Indiana, en los Estados Unidos. Hay una serie de características diferentes del dólar legal para poder identificarlos. Por ejemplo, la banda magnética está situada en el lado incorrecto y la marca de agua no corresponde a Benjamin Franklin sino a Alexander Hamilton.

Dólares turcos

Estos billetes falsos datan de 2017 y 2018. En la parte inferior izquierda de su anverso tienen impresa la frase "Geçersizdir" que, en turco, justamente identifica que se trata de un billete inválido. Son los más sencillos de identificar, sin embargo hay que prestar atención para no dejarse engañar por su apariencia.

Números de serie repetido

Como ya se mencionó, cada billete cuenta con un número de serie único que no se repite en ningún otro dólar del mundo. No obstante, varias versiones apócrifas tienen una copia de esta combinación de letras y números.

Existen tres números de serie que se repiten según su denominación. Los billetes de u$s 20 llevan el número EL32271341H, los de u$s 50 el ID65114276A, mientras que los de u$s 100 portan el número PF03229158T.

El reimpreso de U$S 100

Hay varias maneras de detectar este billete. Primero tiene el mismo número de serie para poder identificarlo, E05201634A, a esto se le suma su marca de agua apócrifa ya que en lugar de Benjamin Franklin aparece Abraham Lincoln.

A diferencia de otros, estos son billetes que en su momento fueron válidos, pero al ser lavados y reimpresos dejaron de ser legales para circular en el mercado.

Los dólares chinos

También son fácilmente identificables porque tienen impresos símbolos chinos en su anverso y reverso. Solo aparecen en los billetes de u$s 100. Al parecer se trata copias utilizadas en China para capacitar a los cajeros de los bancos.

Los súper dólares coreanos

Se los llama así por la dificultad para poder diferenciarlos de los dólares originales y legales. Estos circulan desde hace más de tres décadas y se cree que fueron elaborados en Corea del Norte, aunque desde Pyongyang niegan cualquier tipo de participación.

"Se han detectado en circulación al menos $45 millones en súper dólares que se cree que son de origen norcoreano, y se estima que el país ha ganado entre $ 15 y $ 25 millones por año durante varios años gracias a la falsificación", manifestó el informe del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos.