¿Cuándo será? Se postergó la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul

El tan esperado enfrentamiento entre Mike Tyson y Jake Paul se encuentra en suspenso. Cabe mencionar que, inicialmente, el evento estaba programado para el sábado 20 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Sin embargo, los fanáticos del boxeo tendrán que aguardar un poco más para ver a estos dos luchadores en acción, ya que el encuentro ha sido pospuesto hasta la recuperación del hombre de 57 años de edad.

Netflix, encargado de transmitir el evento, emitió un comunicado explicando los motivos del aplazamiento: “Lamentablemente, Jake Paul y Mike Tyson no se enfrentarán el 20 de julio como estaba planeado. El reciente brote de úlcera de Tyson ha limitado su capacidad para entrenar completamente durante las próximas semanas. ¡La pelea será reprogramada para una fecha a finales de este año después de que Mike pueda reanudar el entrenamiento sin limitaciones y ambos peleadores puedan tener el mismo tiempo para prepararse para este enfrentamiento único en la vida!”.

Publicidad

Esta noticia llega poco después de que "Iron Mike" fuera atendido de urgencia en Los Ángeles tras sufrir náuseas y mareos durante un vuelo desde Miami. Según el New York Post, Tyson fue diagnosticado con una úlcera que se manifestó poco antes del aterrizaje. En declaraciones al portal In Touch Weekly, Tyson tranquilizó a sus seguidores: “Ahora me siento al 100% aunque no necesito estarlo para vencer a Jake Paul”. Sin embargo, los médicos le han recomendado reducir su ritmo de entrenamiento para garantizar una recuperación completa.

Más detalles sobre el enfrentamiento entre Mike Tyson y Jake Paul

En un comunicado de Most Valuable Promotions, Tyson expresó: “Quiero agradecer a mis fans de todo el mundo por su apoyo durante este tiempo. Desafortunadamente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento algunas semanas para descansar y recuperarme. Mi cuerpo está en mejor forma que desde la década de 1990 y pronto volveré a mi programa de entrenamiento completo. Jake Paul, es posible que esto te haya dado algo de tiempo, pero al final seguirás noqueado y fuera del boxeo para siempre. Aprecio la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable a finales de este año”.

Por su parte, Jake Paul mostró su apoyo a la decisión de posponer el evento: “Apoyo totalmente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas cuando llegue la noche de la pelea. Mis fanáticos saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional. Paul vs. Tyson será uno para siempre y prometo dar lo mejor de mí en este enfrentamiento único en la vida”.

En cuanto a la reprogramación del encuentro, Most Valuable Promotions aclaró: “Reprogramamos la pelea para más tarde este año en el AT&T Stadium y nosotros esperamos un combate emocionante y bien preparado entre dos atletas excepcionales. La nueva fecha del combate se anunciará el próximo viernes 7 de junio”. Aunque el combate ha sido pospuesto, los fanáticos del boxeo pueden esperar un enfrentamiento inolvidable entre estos dos atletas excepcionales una vez que Tyson esté completamente recuperado y listo para volver al ring.