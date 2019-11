Cuatro agrupaciones opositoras no acudirán al llamado del presidente Angelici

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cuatro agrupaciones opositoras no acudirán mañana al llamado del presidente Daniel Angelici y desistirán de reunirse en Boca Juniors para intentar llegar a la unidad política y que no haya elecciones en diciembre próximo.



De acuerdo a lo indagado esta tarde por Télam, estos cuatro núcleos no participarán del cónclave ideado por la máxima autoridad de la institución, pautado para mañana a las 19, en la Bombonera.



Se trata de las agrupaciones Juntos por Boca (que encabeza Jorge Amor Ameal), Nuevo Boca (Roberto Digón), Boca Primero (Rodolfo 'Royco' Ferrari) y El Boquense (José Beraldi).



Todavía no está resuelta la “posición que adoptarᔠla agrupación La Bombonera, que postula al candidato Víctor Santa María, según le confiaron a Télam los voceros consultados.



En tanto, la agrupación que sí confirmó su asistencia es Corazón Boquense, que encabeza César Martucci y que, a través de un comunicado a los medios, informó que “la agrupación irá a la convocatoria para charlar sobre la unidad en Boca”.



Angelici tomó la decisión de convocar a representantes de las 15 agrupaciones intervinientes en la vida política de la entidad xeneize, luego de las declaraciones que formuló la semana pasada el ídolo Juan Román Riquelme.



El otrora mediocampista ofensivo de la entidad de la Ribera reclamó en declaraciones a Fox Sports que pretendía una “lista de unidad”, de cara a las elecciones generales que se desarrollarán el domingo 8 de diciembre.



Ante la petición del '10' xeneize por excelencia, el presidente Angelici 'recogió el guante' y el mismo jueves comunicó su decisión de llamar a los distintos actores de la vida institucional del club.



El dirigente Juan Carlos Crespi, titular de Alternativa Boquense y que se perfila para ser el candidato a vicepresidente por el oficialismo (que llevará como máximo postulante a Christian Gribaudo), declaró el pasado fin de semana en una peña auriazul que “si tengo que dar un paso al costado para que asuma Román (Riquelme) lo haré sin ninguna duda”, expresó.



En otro orden, en las últimas horas hubo una reunión entre allegados a las agrupaciones Juntos por Boca y El Boquense para intentar llegar “a un acercamiento e ir juntos en la fórmula”, tal como le informaron a Télam.



En el estricto sentido futbolístico, el plantel boquense retornará mañana a las prácticas, a partir de las 9.30, a puertas cerradas, en el predio de Casa Amarilla.



El entrenador Gustavo Alfaro deberá interiorizarse respecto de la evolución de la lesión que padece Carlos Tevez, afectado por un pequeño desgarro en el aductor derecho. La intención es que el ex Corinthians o Manchester City pueda estar disponible para el partido del domingo 24 ante Unión de Santa Fe, por la decimocuarta fecha de la Superliga.