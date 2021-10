Cuatro empresas competirán por la construcción de la línea eléctrica a Sierra de Chávez

Este viernes la histórica obra de conexión eléctrica de las Sierras de Chávez dio un paso más hacia convertirse en una realidad. Es que abrieron los sobres de la licitación y en total fueron cuatro las empresas que se presentaron y serán evaluadas para ver quién se quedará con la construcción de la obra.

Quienes se sumaron a la licitación fueron las firmas Ingeniero Julio Nacusi Construcciones SRL; Sergio Chiconi SRL y Ureña Construcciones SRL; Disei SRL y Opelmec SRL. El acto de apertura de los sobres fue este viernes en casa de Gobierno y marca el inicio de los primeros plazos, ya que habrá un tiempo establecido para la elección de la misma y luego de esto la empresa tendrá 9 meses para terminar los trabajos.

La conexión eléctrica de los habitantes de las sierras será un hito en la historia de San Juan, solo posible gracias a la construcción del camino. Ahora estarán definitivamente conectados y hasta tendrán acceso a internet de calidad gracias a un tendido de fibra óptica que harán llegar primero a la única escuela del lugar.

La conexión será con una línea trifásica de 132KV. Esto permitirá incluso el avance a usos eléctricos intensivos como el del turismo. Un cambio radical teniendo en cuenta que la alimentación por paneles solares a veces ni siquiera les permite tener una heladera enchufada todo el día. Solo algunos de los puestos cuentan con un televisor, por ejemplo, que utilizan en contadas ocasiones.

A su vez, el tendido de fibra óptica hará que los puesteros puedan contar con comunicación rápida y efectiva. También conectará a los niños y jóvenes del departamento, que tendrán el servicio en la escuela y podrán equiparar sus oportunidades de obtener información con el resto de los sanjuaninos.

Oscar Trad, vicepresidente a cargo de la presidencia del EPRE, explicó a DIARIO HUARPE, en una nota publicada en agosto, los detalles que harán de la línea un trabajo único en San Juan.

"Es una línea con postes de madera, para que no afecte el paisaje, no se pudo plantear como subterránea porque el impacto es mayor, y va a seguir la línea que forman los puestos ubicados en los alrededores del camino", aseguró. Hay cerca de 25 puestos en el recorrido y además es una zona de paisaje protegido. Cada trabajo debe tener el menor impacto posible para la flora y la fauna de la zona. La distribución se hace respetando la geografía del área y no necesariamente el camino, ya que de esta manera es más seguro.

Los fondos para realizar el trabajo llegan de tres fuentes. Por un lado están los fondos mineros, que aportará el ministerio del área, unos $30 millones. La Dirección de Recursos Energéticos también otorgará otros $30 millones y el resto sale de las arcas del EPRE. El fondo PIEDE, que se descuenta de las boletas de la luz, será una de las fuentes de financiación para construir la línea.