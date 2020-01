Cuatro estrenos argentinos, dos candidatas al Oscar, terror y animación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Termina enero con ocho estrenos, la mitad argentinos, como "Rumbo al mar", de Nacho Garassino y "Venezia", de Rodrigo Guerrero, y los documentales "La casa de Arguello", de Valentina Llorens y "Los payasos", de Lucas Bucci y Tomás Sposato.



Cada vez más cerca de los Oscar llegan dos de las candidatas, "1917", de Sam Mendes y "Mujercitas", de Greta Gerwig, la propuesta de terror "Gretel & Hansel", de Oz Perkins y la animación de Dreamworks "Espías a escondidas", de Troy Quane y Nick Bruno.



"LA CASA DE ARGUELLO" (Argentina/2019, 82 m. ATP)







Tras la aparición de los restos de su tío desaparecido en la última dictadura militar argentina, Valentina Llorens (directora debutante de este documental, nacida en cautiverio) profundiza en los relatos de su abuela -Madre de Plaza de Mayo- y su madre -presa política- para intentar dar con los recuerdos que su memoria no registra.



La debutante Valentina Llorens contó con guión de Leonel D'Agostino, edición de Alejandro Carrillo Penovi y Nicolás Toler, con música de Lisete Martel y Matías Barberis. Documental.



"RUMBO AL MAR" (Argentina/2019, 90 m. +13)







El director Nacho Garassino, recordado por sus anteriores "El túnel de los huesos" y "Contra sangre", cuenta la historia de un hijo que recupera a su padre cuando el segundo, enfermo terminal, le propone subir a su motocicleta y viajar con rumbo al mar que siempre soñó con conocer.



Los protagonistas son Santiago y Fede Bal, el primero fallecido en diciembre último, según el guión de Juan Fernando, también con Anita Martínez, Zulma Faiad y Daniel Valenzuela. Drama.



"VENEZIA" (Argentina/2018, 70 m. ATP)







Sofía transita las calles de Venecia soportando el dolor de una perdida inesperada, y así la ausencia y el silencio, pero también el azar, la vida y su magia, la ciudad, su gente y sus calles desconocidas colman su fallida estadía en una de las ciudades más emblemáticas y anheladas para vivir una luna de miel.



Es el debut del director Rodrigo Guerrero con actuaciones de Paula Lussi, Margherita Mannino, Alessandro Bressanello, Pablo Scarpelli y Ugo Fiore. Drama.



"LOS PAYASOS" (Argentina/2018, 68 m. ATP)







Cuando su corto de igual titulo queda seleccionado en el infame Mundial del Cortometraje, tres jóvenes aspirantes a artistas viajan a Florianópolis y deciden grabar cada minuto, y con capacidad para registrar 16 horas continuas, la cámara pronto se vuelve testigo de las situaciones más vergonzosas y delirantes.



En la ópera prima de Lucas Bucci y Tomás Sposato, con la participación de los directores y Jerónimo Freixas. Comedia/ Documental.



"MUJERCITAS" ("Little Women", Estados Unidos/2019, 135 m. ATP, con leyendas)







Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas en plena adolescencia, que viven con su madre en una naciÓn que sufre lejanamente su Guerra Civil y que con sus anhelos juveniles, descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares.



La dirección es de la también actriz Greta Gerwig, esposa de Noah Baumbach, director de la también candidateada "Historia de un matrimonio", según un guión propio basado en el relato clásico de Louisa May Alcott y el elenco incluye a Saoirse Román, Emma Watson, Laura Dern y Timothy Chalamet. Drama/Romántica.



"1917" (idem, Gran Bretaña-Estados Unidos/2019, 119 m. +13)







La nueva propuesta de Sam Mendes se presenta en el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, cuando dos jóvenes soldados británicos, Schofield y Blake reciben como misión atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un letal ataque alemán contra más de mil de los suyos.



El director, autor de "Belleza americana", "Skyfall" y "Spektre" con el sello 007, contó con trabajos de Dean Charles Chapman, George McKay y Colin Firth. Bélica.



"ESPIAS A ESCONDIDAS" ("Spies in Disguise", Estados Unidos/2019, 102 m.)







El superespía Sterling y el joven inventor-científico Beckett- son polos opuestos, uno tranquilo pero engreído, el otro brillante pero torpe que sin embargo crea increíbles trucos hasta que por la fuerza tienen que confiar el uno en el otro.



Sátira a las películas de espionaje en este caso de animación, con dirección de los expertos en animación Troy Quane y Nick Bruno. Animación/Ciencia Ficción/Acción.



"GRETEL & HANSEL" (ídem, Estados Unidos-Canada-Irlanda/2020, 87 m. +13, con reservas)







En Baviera, a principios del siglo XIV, Gretel y Hansel, viven en la miseria más absoluta, su padre murió hace años y su madre convive con un perverso, por lo que huyen del pueblo en busca de un futuro mejor, pero en en el bosque encuentran personajes siniestros antes de llegar a una casa donde vivirán las peores pesadillas.



Es el tercer largometraje de género de Oz Perkins, en este caso con Sammy Lesley y Sophia Lillis. Terror/Fantasía/Suspenso.