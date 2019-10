Cuatro tardes de taller de guión cinematográfico en bibliotecas

Sergio Wolf, Benjamín Naishtat, Alejo Moguillansky y Celina Murga, reconocidos cineastas, compartirán diferentes formas de generar un guión cinematográfico en las charlas-taller gratuitas que los martes de octubre por la tarde se realizarán en la Biblioteca Leopoldo Lugones, en el barrio porteño de Belgrano. Los encuentros promovidos por la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura de la Ciudad se desarrollarán los martes desde las 17 en la sede de la Biblioteca Lugones (La Pampa 2215). El 8, Wolf (“Yo no sé qué me han hecho tus ojos”, “El color que cayó del cielo”, “Viviré de tu recuerdo” y “Esto no es un golpe”) disertará sobre “El guion en el documental”. El 15, Naishtat (“Historia del miedo”, “El movimiento” y “Rojo”), hablará acerca de "Investigación para escritura: Métodos y herramientas para empezar un proyecto". El 22, Moguillansky (“La prisionera”, “Castro”, “El loro y el cine”, “El escarabajo de oro”, “La vendedora de fósforos” y “Por el dinero”, se referirá a “El guión y su puesta en escena”. Por último, el 29, Murga (“Ana y los otros”, “Una semana solos”, “Pavón”, “Escuela Normal” y “La tercera orilla”), dará su charla “El guión: su vínculo con lo real y la búsqueda narrativa”.