Cuba juntará firmas para pedir la libertad de Lula da Silva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno cubano anunció que recogerá firmas en escuelas y entidades estatales de toda la isla para reclamar la libertad del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, "encarcelado por causas judiciales politizadas", informa hoy la prensa oficial. La jornada de solidaridad por la "liberación inmediata" de Lula durará hasta el próximo 28 de octubre, un día después del cumpleaños 74 del ex mandatario, "gran amigo" de La Habana y encarcelado desde abril de 2018 por delitos de corrupción, informa en diario Granma en su edición de hoy. En septiembre pasado, el gobierno cubano también promovió una campaña de adhesiones en solidaridad con Venezuela -el principal aliado político y económico de la isla en la región- para apoyar al presidente Nicolás Maduro "frente a las agresiones de Estados Unidos". Lula, cumple actualmente una pena de 8 años y 10 meses, que fue ratificada en tres instancias diferentes, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en a cambio de favores políticos a la constructora OAS. También tiene pendiente otra condena a otros 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda. Como en esa ocasión, las firmas por Lula se recogerán en "una planilla colectiva, la cual incluirá nombres y apellidos, número de carné de identidad y rúbrica de cada uno de los firmantes, con el objetivo de repudiar esta injusticia y sumarnos a la campaña internacional por 'La anulación de los juicios en contra de Lula'", amplía el diario oficial. La campaña, afirma Granma, citado por EFE, servirá para condenar "la estrategia del imperialismo, con la complicidad de la derecha regional, para desacreditar a los líderes progresistas". Los firmantes también rechazarán las declaraciones del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, contra los médicos cubanos que trabajaban en ese país y regresaron a la isla el año pasado por decisión de La Habana, después que Bolsonaro los calificara de "esclavos" de una "dictadura" y quisiera cambiar sus condiciones laborales. Las planillas serán entregadas a la delegación brasileña que asistirá al Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que se celebrará del 1 al 3 de noviembre en La Habana.