Desde hoy es obligatorio el uso de tapabocas en San Juan: cómo hacer uno casero

A partir de hoy es obligatorio el uso de tapaboca en San Juan, así lo estableció un decreto que firmó el gobernador Sergio Uñac el martes pasado. La medida busca prevenir los contagios de coronavirus.

El uso es obligatorio para las personas que viajen en colectivo y las que asistan a distintas reparticiones que tengan atención al público si no lo hacen, serán castigadas con multas. En la vía pública, la utilización de la protección será opcional.

La medida afecta no tan solo a los particulares sino también a los choferes de micros, taxis y remises y los que estén atendiendo del otro lado del mostrador. Al mismo tiempo, los encargados de las reparticiones públicas y los negocios privados tendrán que exigir la utilización de la protección y se los autoriza a impedir el ingreso de aquellos que hagan caso omiso.

Los sanjuaninos y las instituciones que no cumplan con la obligación de utilizar y exigir los tapabocas se exponen a tener que pagar duras multas. El decreto provincial establece que serán acusadas en el marco del artículo 162 del Código de Faltas, que impone sanciones económicas que van hasta los $150 mil.

El Ejecutivo les sugiere a los jueces de Falta que tengan en cuenta la capacidad de pago de los eventuales sancionados. Es decir, que no será el mismo monto a pagar por un particular que por una empresa de colectivos, un local comercial o una entidad financiera por no exigir el tapabocas.

Cómo hacer un tapaboca casero

Recortar 2 rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 centímetros. Usar tela de algodón con entramado compacto. Apilar los 2 rectángulos y coser la máscara como si fuera una sola pieza de tela.

Luego doblar sobre los lados largos 1 centímetro y hacer el dobladillo. Después, rotar la doble capa de tela sobre 1,5 centímetros a lo largo de los lados cortos y coser hacia abajo.

Pasar una longitud de 16 centímetros de elástico fino a través del dobladillo más ancho a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. Usar una aguja grande para pasarlo.

Tirar suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del dobladillo. Después juntar los lados de la máscara en el elástico y ajustarlo a tu rostro. Luego, coser el elástico