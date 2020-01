Culpan a Thelma Fardín de despedir a uno de sus compañeros de obra

Thelma Fardin está envuelta en un escándalo luego de que echaran a Nico Reydel, compañero de la obra "Fuera de línea", en la cual está haciendo temporada en Mar del Plata por primera vez en su carrera. El joven asegura que la artista tuvo que ver con su desvinculación.

El ex integrante del elenco se mostró indignado con la situación luego de que se enterara que no trabajaría más en la obra donde compartía escenario con la actriz de 27 años. "En el contrato de rescisión había una cláusula de confidencialidad que no estaba en el primero que firmé para iniciar la temporada", por ende "no puedo decir si me fui o me echaron".

"Me pusieron un afiche en la jeta, no lo puedo creer y no me lo esperaba. El domingo cenamos todos juntos en la pizzería del frente del teatro", relató Reydel y sobre su vínculo con Fardin aseguró: "Fui muy amigo de ella hace un tiempo, nos conocemos desde que tenemos 14 años pero no soy amigo de ella".

"Lo único que sé es que a la hora de convocarme y convocarla a ella, el director me pregunta si me llevo bien. Le digo que sí, que ahora así y que de hecho me había escrito esa semana para pedirme un favor. Él se sorprendió y le mostré los mensajes", contó el también licenciado en comunicación social. Según sus palabras, la ex Patito Feo habría dicho que "prefería no trajabar" con él.

En medio del escándalo, el actor le escribió a la joven que denunció a Juan Darthés por violación: "Le escribí y ella me dijo que no nada, que si no me lo hubiera dicho" pero al ver la nota que le hicieron desde Los Ángeles de la Mañana fue contundente: "Vomito, no puede decir que somos amigos. Esto es cualquiera. La conozco y eso que dice que "la función de hoy es la mejor justo cuando yo estoy", es medio...".

Sin embargo, en medio de la nota, Carolina Aguirre, hermana del director de la obra le escribió a Ángel de Brito para compartirle las conversaciones que tuvo con su hermano, que le pedía un actor "con ganas de trabajar, sin divismo" para reemplazar a Reydel, pidiendo que no ensucie más a la protagonista de "Fuera de Línea".

Indignado, Nico Reydel aseguró que "volanteaba en la entrada", se quedaba acomodando el escenario y hasta participó de reuniones de marketing consiguiendo "el canje de transporte" para todo el elenco, dejando nuevamente abierta la puerta en que Thelma Fardin tuvo algo que ver con su desvinculación.