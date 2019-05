Dalma Maradona enfurecida con los “pañuelos celestes”

En el marco de una nueva marcha en defensa de la despenalización del aborto, Dalma Maradona salió a “bancar” la convocatoria por medio de Twitter. Tras este mensaje recibió diferentes comentarios, muchos de ellos en contra de su postura, por la cual la hija del Diez salió al cruce.

"¡Harta de que hablen en mi nombre! ¡Decir cosas horribles de mi hija no es pensar diferente, al contrario! ¡Estas personas se meten con una bebé porque yo no pienso como ellas!", respondió.

Hasta que al final decidió crear otro menaje para dirigirse a todos los usuarios que salieron a contradecirla.

Que PAJA las pañuelo celeste metiendose con mi hija! Igual nada me sorprende MAS ARGUMENTOS VACÍOS DE CONTENIDO Y MUY DESUBICADOS!Y cuando pensas que no se puede caer más bajo, ahí las tenes a las pelotudas... ( no jodan con que no todas son así)le hablo a quien corresponda