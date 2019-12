Dan a conocer el veredicto en el juicio a un remisero por el femicidio de una mesera estrangulada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El veredicto en el juicio a un remisero acusado del femicidio de una mujer que trabajaba como mesera de un pub y fue estrangulada con su propia chalina hace tres años, en el partido bonaerense de Florencio Varela, se dará a conocer mañana, informaron hoy fuentes judiciales.



La audiencia comenzará a las 13.30 en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Quilmes, situado en Hipólito Yrigoyen 475, donde juzgan a Héctor Fernando Velázquez (65) por el crimen de Micaela Lorena Elías (36).



Fuentes judiciales informaron a Télam que la fiscal Mariel Calviño había solicitado en alegato que el imputado sea condenado a prisión perpetua por el delito de "homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por violencia de género".



En tanto, el defensor oficial requirió al TOC 1 que Velázquez sea absuelto por "falta de pruebas".



El hecho ventilado en el debate ocurrió el 9 de agosto de 2016 entre las 7.10 y las 8.30 cuando la víctima salió de su vivienda ubicada en Baradero al 100 de Florencio Varela y fue interceptada por un hombre que circulaba en un Renault 12 celeste.



Horas después, el cuerpo de Micaela, quien trabajaba como mesera en un pub, fue hallado luego que un llamado al 911 denunció que había un cadáver tirado en unos pastizales junto al cruce de 970 y ruta 36, en la localidad de Bosques, del mencionado municipio.



La mujer había sido estrangulada con su propia chalina, que tenía anudada en la parte trasera del cuello, y tenía signos de haber recibido varios golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo.



Como Elías tenía colocados varios anillos y otras pertenencias, los policías habían descartado un crimen en contexto de un robo y, por las características de sus heridas, comenzaron a trabajar con la hipótesis de que podía tratarse de un asesinato cometido por razones personales.



Los investigadores identificaron en su campera el logo de un pub del centro de Florencio Varela, llamado "Rojo Bar", y fueron hasta el lugar.



Allí confirmaron que la víctima era empleada del lugar y obtuvieron el dato acerca de un chofer que trabajaba en la remisería contigua al local, quien supuestamente estaba "obsesionado" con ella.



Ese hombre era Velázquez, el cual al ser entrevistado por las autoridades dijo que hacía más de un mes que no la veía.



Sin embargo, al revisar su Renault 12 descubrieron un anillo de mujer y un pañuelo de colores blanco y rosado que, luego, la hija adolescente de Elías identificó como de su madre.



En ese sentido, la defensa del sospechoso aseguró que era probable que hubiera objetos de la víctima en el rodado ya que en varias oportunidades la llevó a su casa en el remís y se le podrían haber caído.



En tanto, varios testigos aseguraron que el remisero afirmaba que tenía una relación con la víctima a espaldas de su esposa, describieron que tenía una "fijación" con ella y que en varias oportunidades había asegurado "que no la iba a perder".



Luego, los pesquisas obtuvieron el relato de dos testigos que dijeron haber visto en Bosques el momento en el que un hombre bajaba de un auto como el suyo y arrojaba un bulto al costado de la ruta, aunque Velázquez no pudo ser identificado por ellos.



La principal hipótesis de la fiscalía fue que el remisero pasó a buscar con su auto a Micaela, que en algún punto del trayecto comenzaron a discutir y que el hombre la golpeó, la ahorcó con la chalina y luego descartó el cadáver.



La víctima no tenía su teléfono celular consigo y el acusado dijo a la policía que había perdido el suyo, por lo que los pesquisas creyeron que Velázquez se había deshecho de los dos aparatos para que no se hallaran las pruebas de su vínculo.