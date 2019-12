Dan a conocer el veredicto en el segundo juicio a los acusados de matar por encargo a un abogado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Justicia de Lomas de Zamora dará a conocer hoy su veredicto en el segundo juicio al que fueron sometidos los cinco acusados de asesinar por encargo al abogado Jorge Mantelman en 2005 en el partido de Esteban Echeverría, luego del que el primer debate, en el que fueron condenados a prisión perpetua, fue anulado por la Cámara de Casación bonaerense.



La decisión del Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora se conocerá a partir de las 11.30 en los tribunales situados en Perón (ex Camino Negro) y Larroque, de Banfield, donde los jueces llevarán adelante una doble lectura: una para los acusados y sus familias; y otra para la fiscalía y el particular damnificado, para evitar incidentes, explicaron fuentes judiciales.



La fiscal del juicio, Viviana Giorgi, y el abogado que representa a la esposa de la víctima, Ricardo Bois, pidieron para los cinco acusados prisión perpetua mientras que las defensas reclamaron las absoluciones.



"Las pruebas están y son contundentes. Tenemos fe en la Justicia y esperamos que actúe como corresponde", dijo a Télam Ariel Mantelman, hijo de la víctima.



El TOC 3, que dará a conocer el fallo, es el mismo que en 2011 dictó la sentencia condenatoria que fue anulada en diciembre de 2018 por Casación.



En esa oportunidad, los magistrados consideraron culpables del crimen y condenaron a prisión perpetua a Pablo Mattano, Walter Isla, Jorge Leiva y el pai umbanda Luis Duré, mientras que a José De Marco le aplicaron una pena de 25 años de cárcel y el beneficio del arresto domiciliario.



Un sexto condenado a perpetua, Luis Salsamendi, ex cuñado de la víctima y dueño del estudio jurídico para el que Mantelman había trabajado, murió en prisión y fue quien, según la acusación, encargó el crimen.



En ese debate luego anulado, los seis fueron considerados autores del delito de "homicidio calificado por promesa remuneratoria con el concurso premeditado de dos o más personas".



Pero todas las condenas fueron apeladas ante la Cámara de Casación bonaerense, que decidió anular la sentencia del TOC 3 por considerar que tenía "vicios esenciales", ya que no existieron "elementos directos de comprobación".



"Hay elementos de prueba cuyo ensamble fue llevado a cabo anárquicamente, sin que entre ellos pudiese descubrirse un hilo conductor", indicaron los camaristas al ordenar un nuevo juicio, al que los acusados llegaron detenidos, salvo el que está con arresto domiciliario.



La investigación del crimen se inició el 31 de marzo de 2005, cuando Mantelman fue encontrado asesinado de un balazo en la cabeza dentro de su Fiat Siena, en la ruta 4 y la calle Espora, de la localidad de Villa Transradio, de Esteban Echeverría, en el sudoeste del conurbano.



A partir del análisis de los llamados telefónicas y de declaraciones de testigos, los imputados fueron detenidos entre abril y junio de 2007.



El último fue De Marco, a quien apresaron en la localidad española de Calahorra, en el norte del país ibérico, y que en su tratado de extradición acordó que no podía recibir una pena superior a los 25 años.



"No queremos que esto sea un caso más del país en donde todo termina en la nada. Estos tipos nos arrebataron a mi viejo, nos quisieron destruir y la peleamos muchísimo, especialmente mi vieja, para llevar a cabo el juicio", dijo Mantelman hijo a poco de iniciarse el segundo juicio.