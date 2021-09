Dan marcha atrás con el achique del Vea y todo seguirá igual en la sucursal del centro

A mediados de agosto se pudo ver una gran cantidad de góndolas vacías del Vea ubicado en calle General Acha entre Laprida y Rivadavia. Después de eso se conoció que el supermercado iba a achicarse, reacomodar parte del personal y dejar de vender carnes y verduras con el fin de abaratar costos. No obstante, el Sindicato Empleados de Comercio informaron que desde el Vea decidieron dar marcha atrás con ese achique.

“Al parecer el dueño se arrepintió y se van a quedar por un tiempo más, unos meses más al menos, y no habría modificación en cuanto al personal”, dijo a DIARIO HUARPE la titular del SEC, Mirna Moral.

Lo que buscaban en un principio era implementar un nuevo formato que ya se usa bastante en las cadenas de Carrefour en Buenos Aires. Esto lo suelen utilizar principalmente supermercados pequeños que dejan de lado dos sectores, carnicería y verdulería. Ese sistema era el que buscaban implementar en el Vea debido a que en el espacio en el que están hay dos locales y se iban a quedar sólo con uno por los elevados costos.

No obstante, Moral comentó que estos planes de achique quedaron en el pasado y ahora volverán a atender con normalidad en los dos locales que alquilan. “Al no haber achique sigue todo normal”, dijo. Incluso, no habrá redistribución de empleados en otros supermercados y los 40 que hay actualmente seguirán en el mismo lugar.

A pesar de la marcha atrás de la aplicación del nuevo formato, Moral sostuvo que, según lo que habló con los propietarios del Vea, no descartan aplicar esta modalidad en otros super.

Aunque no lo aplicarían en los ya existentes en la provincia de San Juan, sino que optarían por probar este sistema en nuevos locales que pueda llegar a abrir Cencosud en localidades en las que todavía no está presente la cadena.