Dan por terminado el torneo de Chile y Universidad Católica fue declarado campeón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile dio hoy por finalizado el torneo de primera división, a raíz de la crisis social que atraviesa el país, y Universidad Católica fue declarado campeón.



La Liga llevaba parada seis semanas desde el estallido social en el país y no había podido retomarse por motivos de seguridad, y a falta de seis jornadas el título estaba todavía por definirse, a pesar de que los "cruzados" tenían 13 puntos de ventaja, informó EFE.



La decisión fue tomada en una reunión de los presidentes de los clubes de Primera, Primera B (segunda) y Segunda división (tercera), que con 42 votos a favor, 3 en contra y una abstención determinaron conceder el título a la Católica.



La ANFP había intentado reanudar el torneo en varias ocasiones en las últimas semanas, aunque muchos jugadores no querían que el fútbol diluyera las razones de reivindicación social.



Paralelamente los futbolistas de la Selección, entre ellos Claudio Bravo, Gary Medel y Charles Aranguiz, también se negaron a jugar los amistosos de la fecha FIFA en solidaridad con los reclamos de la gente por las políticas sociales y económicas aplicadas por el gobierno de Sebastián Piñera.



“Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte. ¿Algo más? ¿No será mucho? No queremos un Chile de algunos pocos, queremos un Chile de todos”, dijo entonces Bravo.



“El descontento de Chile es evidente. Ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él”, suscribió Medel.



Con este nuevo título para la Católica, en donde juegan los argentinos Diego Buonanotte, Luciano Aued, Germán Lanaro y Matías Dituro, queda por decidir las posiciones del resto de equipos y los cupos para la Libertadores y la Sudamericana.