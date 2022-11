El reconocido actor, humorista y conductor sanjuanino Darío Barassi asistió al concierto de Coldplay y le trajo recuerdos melancólicos de su adolescencia en la provincia de San Juan, en unos días previos a su cumpleaños.

En su posteo en Instagram contó cómo fue inicio de su carrera, hace 20 años, cuando estaba a punto de cumplir 18 años y era su último verano en la provincia. Además, describió toda la situación de una de sus últimas noches en la casa de su madre.

“Estoy en el living de la calle Del Bono, serán aprox. la 1 am, mis hermanos ya no viven con nosotros, mi vieja duerme con su toca, un camisón celeste y una taza de café verde en la mesa de luz, yo estoy tirado en el sillón, en bóxer azul de corazones blancos, remera vieja y en patas. Hay un par de lámparas prendidas. Tenue", describió.

Por otro lado, también recordó las noches sanjuaninas, cómo la provincia le daba la calidez de estar en casa en sus últimos días con su familia antes de emprender el viaje que marcaría el resto de su vida.

“Me hago un tostado de queso y pan negro light, hielo y Limón y Pongo un Dvd de Coldplay, disfruto con las ventanas abiertas, xq las noches sanjuaninas de noviembre son encantadoras. Cielo estrellado, temperatura justa, no hace frío pero tampoco calor.” Además, agregó “Suena yellow, yo cumplo en breve 18 años, es mi último verano viviendo en casa, en San Juan, con mi vieja. Se vienen grandes cambios. Cambios necesarios, anhelados, pero tbn temidos. Esa noche duró años, repasé el pasado, disfruté el presente y no podía parar de soñar con el futuro. Muy a lo barassi, lo pensaba, lo verbalizaba, lo actuaba. Soñaba, Pero tbn sabía que iba a suceder. Digamos q esa noche un poco sentencié mi destino, entre lágrimas, risas y ronquidos”, afirmó.

En el final del posteo hizo un breve recorrido, comparando este momento de su vida con el que pasaba hace 20 años. Todo lo que se prometía cumplir desde San Juan, hoy se hizo realidad, pero el sanjuanino sigue siendo fiel a sus raíces, recordando de donde vino y también la banda que lo acompañó desde el principio.

“Hoy, 20 años después escucho la misma banda, la misma canción, ahora es en vivo, muchos sueños ya cumplidos, pero algo hay en esta canción y en la noche, que me despiertan el hambre. No de una burga, hambre de vida. Y tbn de burga. En breve cumplo años, y en algún punto el camino que vengo transitando me llena de orgullo y placer, pero en otro, no dejo de ser ese gordo apasionado y soñador, que mira la noche ahora porteña ,redefine un poco las cosas y sentencia su búsqueda para los próximos 20 años. Está bueno ser inquieto, está bueno agradecer, pero no estancarse. Siempre, hay q ir por más. O al menos intentarlo. Chau 38. Me diste a Inés, y x eso siempre serás recordado como un año único y especial.39 veni, te espero con los brazos abiertos y con el mejor equipo del mundo de mi lado. Vamos”