Darthés pidió que no se gire orden de captura en su contra y se investigue el pasado de Fardin

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El actor Juan Darthés, acusado en Managua por violación agravada contra la actriz Thelma Fardin, pidió a la Justicia nicaragüense que no se gire una orden de captura en su contra y que se investigue el pasado de la actriz, se informó hoy.



Darthés, quien reside en Brasil, también solicitó a las autoridades nicaragüenses, a través de su abogado César Guevara, que se investigue el pasado de Fardin para que descarten dudas de si la denunciante sufrió abuso sexual o no, según el escrito que presentó su abogado en Managua, reportó la agencia EFE.



En su presentación, la defensa de Darthés instó a que se llame a declarar al ex novio de la actriz, Juan Manuel Guilera, "quien podría convertirse en potencial imputado, ya que éste tenía aproximadamente 23 años y mantenía una relación abierta con ella, siendo ella menor de edad".



En el documento, el actor solicitó a la Justicia nicaragüense que, mediante los convenios de colaboración internacional, pida al Ministerio Público de Argentina, específicamente a la provincia de Río Negro, copia íntegra del proceso de José Luis Fardin, padre de la presunta víctima.



Según Darthés, ese proceso incluye "innumerables pericias y datos sobre el hogar abusivo en el cual la denunciante forjó su carácter, lo que podría brindar un perfil de la presunta víctima, y permitiría aclarar aún más a los especialistas en psiquiatría".



En ese proceso, de acuerdo con el escrito presentado en Managua, el padre de Fardin fue condenado a 15 de años de prisión por violación y agresión "durante años a la hermana de la denunciante en la provincia de Río Negro", de nombre Carla Lazcano.



Por tanto, Darthés pidió que se realicen cuantas pericias sean necesarias para confirmar o rechazar el nexo causal, "pues la denunciante habría crecido en un hogar abusivo, con padre abusador y madre omisa de los abusos" en contra de la hermana de la actriz.



Entre otros, el actor pidió que se cite a declarar a la denunciante para que manifieste si acusó en el pasado a un ex novio de su madre -o a otros- de intentar abusar de ella, y también si fue víctima de violación u otra violencia sexual.



El escrito presentado por el abogado de Darthés se presentó luego de que el 16 de este mes se conociera la noticia de que la Fiscalía de Género de Nicaragua acusó por violación agravada y solicitó una orden de captura para Juan Darthés en la causa que se abrió en ese país por la denuncia de Thelma Fardin.



En diciembre último, Fardin denunció en la justicia de Nicaragua que el 17 de mayo de 2009 fue violada por Darthés cuando ella tenía 16 años, en el hotel Holiday Inn de Managua, donde se alojaron durante la gira del espectáculo Patito Feo.



En la investigación fiscal "se concluyó que, aunque hubieran pasado 10 años, las huellas que dejó aquel brutal ataque sobre el cuerpo y la psiquis de Thelma fueron contundentes", explicaron en un comunicado Sabrina Cartabia y Eilyn Cruz, abogadas de la actriz.



La acusación fiscal fue radicada en el juzgado Décimo Penal de Audiencias de Managua, a cargo del juez Celso Urbina, y las abogadas destacaron que "se trata de un caso excepcional, ya que el 97% de las denuncias por violación no prosperan mientras que solo el 1% obtiene una condena".