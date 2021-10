De Angaco a formar parte del récord de Conicet: la historia del matemático Gustavo Pelaitay

Gustavo Pelaitay de 40 años es un doctor en matemáticas, padre de tres hijos y angaquero de pura cepa. En septiembre se convirtió en uno del puñado de sanjuaninos que entró como investigador al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La última gran convocatoria del ente nacional tuvo el ingreso de 820 centíficos de todo el país. Con esto, el Conicet alcanzó un récord histórico porque superó los 12.000 investigadores en su staff.

Gustavo es profesor titular de la cátedra Elementos de Álgebra en la carrera de Matemáticas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Realizó un doctorado y posdoctorado en Bahía Blanca. Además publicó sus trabajos en importantes editoriales científicas y participó en un congreso internacional realizado en Brasil.

El angaquero terminó su secundario en la Escuela de Comercio Libertador San Martín en el año 1998, pero la primera carrera que eligió para su vida no fue Matemáticas.

Gustavo Pelaitay.

En los años 1999 y 2000 Gustavo estudió la Licenciatura en Administración de Empresas, pero no avanzó mucho. No le gustaba, pues se dio cuenta que no era para él. Después, en su nueva búsqueda, apostó por las Matemáticas y le fue bastante bien. Se dio cuenta que le gustaba la investigación.

Se recibió de licenciado en Matemáticas en la Universidad Nacional de San Juan en el año 2008. En el medio se convirtió en papá de Aimé, su hija más grande.

Trabajó en la Facultad de Filosofía porque otro de sus sueños era ser profesor universitario. Empezó de abajo, primero como alumno avanzado, después como alumno graduado hasta que llegó a ser profesor jefe de trabajos prácticos. Pero no se contentó con eso, fue por más.

En el 2009 se embarcó en la aventura de estudiar un doctorado, que terminó en el 2015. Para lograr ese objetivo, Gustavo se tuvo que mudar a Bahía Blanca con su pequeña familia. Nuevamente se convirtió en padre de Mailén y Liam.

Gustavo se recibió de doctor en matemáticas en el año 2015.

En la ciudad sureña de Buenos Aires vivió cuatro años aproximadamente. Allí trabajó también como profesor en la Universidad Nacional del Sur y en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Actualmente además de ser profesor titular, tiene dedicación exclusiva en el Instituto de Ciencias Básicas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.

El matemático decidió presentarse en la convocatoria 2020 del Conicet para la modalidad general con su proyecto de investigación "Estudio algebraico de lógicas temporales", cuyo director es Aldo Victorio Figallo. Era la segunda vez que se postulaba. La anterior fue en el año 2016 cuando transitaba el cursado del post doctorado. El proyecto de estudio presentado por Gustavo es de gran importancia para los que desarrollan la computación e inteligencia artificial, entre otros conocimientos.

Para convencer a los evaluadores del Conicet Gustavo presentó diez de sus trabajos publicados en diferentes revistas científicas internacionales. Los trabajos están relacionados al proyecto "Estudio algebraico de lógicas temporales", algunas en coautoría con su director Figallo y con otros investigadores de su lugar de trabajo. Fueron publicados en la revista Studia Logica, de importante prestigio en su área de investigación; en Soft Computing y en la editorial de la Universidad de Oxford, Estados Unidos.

Al ser elegido como nuevo investigador del Conicet, en la categoría asistente, Gustavo se convirtió en el primer sanjuanino matemático seleccionado por el ente nacional. Espera comenzar con su trabajo en menos de un año, según reveló a este medio.

Gustavo junto sus hijos Aimé, Liam y Mailén y su pareja Marianela.

El Conicet incorporó 820 nuevos investigadores con lo que alcanzó un récord histórico de científicos y técnicos en la carrera de investigador científico y tecnológico, según publicó Télam.

De acuerdo a la información de la agencia de noticas nacional, en el Conicet había 11.377 investigadores. En diciembre próximo ese número ascenderá a 11.465 en función de las personas que quedan incorporar de la convocatoria anterior, 2019. Luego se sumarán los 820 anunciados en septiembre para superar los 12.000. Nunca el ente nacional tuvo esa cantidad de científicos en su staff. Gustavo se encuentra entre los elegidos y forma parte del récord.