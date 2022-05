¡De Argentina para el mundo! Horarios, cartelera y TV del UFC Vegas 55

El próximo sábado 21 de mayo, el Apex de Nevada se vestirá de gala para lo que será el fantástico UFC Vegas 55. Los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas esperan con ansias este evento, teniendo en cuenta la cantidad de figuras que presenta su cartelera, con apellidos que representan historia pura y otros que son el futuro. Sin dudas, el mundo entero estará expectante de lo que pueda suceder en el octágono más famoso del planeta.

La velada estará comandada por el choque entre Holly Holm y Ketlen Vieira, en una estelar de lujo. Sin embargo, la anterior, la co-estelar, tendrá como protagonista al argentino Santiago Ponzinibbio. El mencionado tendrá un nuevo desafío en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, chocando con Michel Pereira. No será nada fácil para el nacido en La Plata, pero tiene mucha confianza en poder trepar escalones en el ranking.

A sus 35 años, Ponzinibbio aparece en la posición número 14 del ranking de Peso Wélter, buscando llegar nuevamente al Top 10 de la categoría. El Rasta tiene actualmente un récord de 29-5 y quiere dejar atrás la derrota por decisión dividida ante el estadounidense Geoff Neal en su última disputa, la que fue el 11 de diciembre. Ahora, en el UFC Vegas 55, tendrá una de las pruebas más difíciles de su carrera.

Cartelera del UFC Vegas 55

Estelares

Holly Holm vs. Ketlen Vieira.

Santiago Ponzinibbio vs. Michel Pereira.

Chidi Njokuani vs. Dusko Todorovic.

Polyana Viana vs. Tabatha Ricci.

Eryk Anders vs. Jun Yong Park.

Preliminares

Joseph Holmes vs. Alen Amedovski.

Parker Porter vs. Jailton Almeida.

Omar Morales vs. Uros Medic.

Jonathan Martinez vs. Vince Morales.

Chase Hooper vs. Felipe Colares.

Elise Reed vs. Sam Hughes.

Horarios

Estelares

Argentina: 20:00 horas.

Brasil: 20:00 horas.

Uruguay: 20:00 horas.

Bolivia: 19:00 horas.

Chile: 19:00 horas.

Paraguay: 19:00 horas.

Venezuela: 19:00 horas.

Colombia: 18:00 horas.

Ecuador: 18:00 horas.

México: 18:00 horas.

Perú: 18:00 horas.

Estados Unidos: 16:00 horasPT y 19:00 horas ET.

España: 01:00 horas (domingo 22 de mayo).

Preliminares

Argentina: 17:00 horas.

Brasil: 17:00 horas.

Uruguay: 17:00 horas.

Bolivia: 16:00 horas.

Chile: 16:00 horas.

Paraguay: 16:00 horas.

Venezuela: 16:00 horas.

Colombia: 15:00 horas.

Ecuador: 15:00 horas.

México: 15:00 horas.

Perú: 15:00 horas.

Estados Unidos: 13:00 horas PT y 16:00 horas ET.

España: 22:00 horas.

Transmisión

ESPN: Argentina y resto de Latinoamérica (excepto México y Chile).

Star+: Argentina y resto de Latinoamérica.

Fox Sports: México y Chile.

ESPN+: Estados Unidos.

Eurosport 2 y Eurosport App: España.

UFC Fight Pass: Todo el mundo.