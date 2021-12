De cada tres casos de VIH en hombres que se dan en San Juan, hay uno en mujeres

En este 1 de diciembre, Día de la Lucha Contra el Sida, se conoció que en San Juan cada tres casos de VIH en hombres, se detecta uno en mujeres. También, que el promedio de casos anuales que descubren es de 105.

En el caso del 2020, a pesar de que no hubo muchas campañas y de que no se pudo circular durante varios meses por la pandemia, hubo 93 nuevos diagnósticos. Mientras que, hasta de noviembre del 2021 ya van 100 diagnósticos.

“Lo que tenemos que tratar de lograr es que el negativo se mantenga en negativo y que el positivo tenga acceso al tratamiento para que tenga carga viral indetectable y no lo transmita más”, comentó a DIARIO HUARPE la jefa del Programa Provincial de VIH, Victoria Sain.

“Es muy bueno que la persona sepa que lo tiene porque así va a poder empezar con el tratamiento que es esencial, si sos adherente va a hacer que baje tu carga viral en fluidos y ya por la vía sexual va a ser intransmisible”, agregó.

Desde el área están trabajando en tratar de eliminar la discriminación que se produce hacia quienes tienen este diagnóstico, principalmente, en los lugares de trabajo. Se enfocaron en esto ya que tanto al Inadi como al programa les llegaron denuncias de sanjuaninos a los que les solicitaron en el preocupacional el test de VIH, lo cual no está permitido.

Entre sus logros destacan la eliminación de la solicitud de VIH que le hacían a las personas que querían ser parte de las fuerzas provinciales de seguridad de la provincia. Además, mantuvieron reuniones con las cámaras mineras, empresariales y de comercio para recordarles que no deben solicitarles este tipo de estudio.

“Hay una ley de protección del secreto del diagnóstico del VIH y la persona no tiene por qué decir que lo tiene. Si se dice, es importante que se logre un compromiso y contención de la persona, pero muchas veces esto no sucede y son discriminadas así que optan por no comentarlo por el estigma”, comentó Sain.