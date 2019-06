De la chacra al mundial

Con tan sólo 18 años, el jugador de Palmira de Mendoza, Marcos Rivero fue convocado por la Selección Argentina Sub 19 para jugar el Mundial de la especialidad dentro de los World Roller Games. Esa noticia la recibieron con muchísimo agrado en toda su familia, por tal motivo, a los padres de Marcos se les generó una ilusión acompañar a su hijo mayor al mundial de España.

A fines del año 2018, Marcos fue convocado también para jugar los Panamericanos de Patín en Colombia, allí fue a acompañarlo únicamente su padre tras un esfuerzo económico que aún lo sigue pagando. Pero en esta oportunidad es un mundial y en España, mucho más lejos y más caro. Pero el amor por su hijo pudo más y una vez conocida su convocatoria, el papá Roberto "Tito" Rivero charló junto a su esposa Cecilia Olmedo la posibilidad de acompañar a su hijo al mundial y la respuesta fue positiva, lo único es que había que conseguir el dinero para poder viajar.

"Tito" trabaja como encargado en una finca de sus primos Carlos y "Pepe" Figueroa, con quien habló para ver cómo le podían dar una mano para poder viajar con su esposa. A pesar que la situación económica no es la mejor, los primos de "Tito" le ofrecieron pagarle los pasajes para los dos, pero luego deberán ir devolviendo con trabajo, por lo que estima “es más de un año que tengo que trabajar para pagar los pasajes”, señaló.

No podían apresurarse con sacar los pasajes con anterioridad porque todavía no se sabía si su hijo Marcos iba a ser convocado o no, hasta que salió la confirmación e inmediatamente fueron a comprar los tickets, pero ya con el tiempo un poco tarde por eso terminaron comprándolos más caro de lo normal, pagaron 108 mil pesos por los dos pasajes.

Lo bueno es que una vez que llegaron a Barcelona, se encontraron con un amigo de la vida de Mendoza como Miguel Manzano que vive el Ripollet, cerca de Villanova donde se jugará el Mundial Sub 19, allí su amigo Miguel los hospedará de forma gratuita, lo que termina siendo un alivio para los bolsillos de la familia Rivero.

“Para nosotros es una emoción enorme, es algo que en nuestras vidas imaginábamos viajar a Europa, pero uno hace lo que sea por un hijo y esto es algo histórico”, coincidieron tanto "Tito" como Cecilia.

Marcos es un gran jugador, que tiene tres hermanos más como Bianca, Nicolás y Juan. A los cuatro hermanos los lleva todos los días a entrenar al club Palmira su mamá Cecilia, por eso también es una razón de explotar de alegría, porque su mamá lo vio nacer a Marcos arriba de los patines cuando tenía sólo 5 años.