De Lynch a Ninch: nuevo nombre artístico de Valeria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La cantante Valeria Lynch cambió su nombre artístico a Valeria Ninch, anunció hoy la vocalista la red social Twitter.



"ATENCIÓN! Querida gente de Twitter Tengo algo para contarles Desde hoy cambio mi nombre a #ValeriaNinch Se vienen muchas cosas nuevas 💙 #apurorock", publicó la cantante.



"Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y voy x mucho más Si lo hizo Madonna, por qué no lo puedo hacer yo, no? A partir de ahora soy #ValeriaNinch #apurorock", posteó.



Y, finalmente, escribió en esa red social: "Uy Que revuelo se armó Para todos los que me preguntan, voy a ampliar Pasé del rock a la balada, de la balada al rock; del pelo con rulos al pelo lacio, a la cola de caballo; etc, etc, etc Cambié tantas cosas! 💪 Por qué no cambiar mi nombre? #ValeriaNinch".



La cantante reconocida por sus estridentes agudos acaba de sacar un disco de homenaje al rock, con varios músicos invitados, entre los que se encuentran Mariano Martínez (Ataque 77), Ricardo Mollo, León Gieco y Los Tipitos.