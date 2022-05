¿De nuevo? Bivol quiere todos los cinturones de Canelo Álvarez en una revancha

Después de lo que fue una performance exquisita de Dmitry Bivol contra Canelo Álvarez, el ruso pretende ridiculizarlo más. El mexicano no supo encontrar el juego el sábado por la noche, en una batalla que quedará en la historia. El peleador invicto que llegaba como campeón le dio una clase de boxeo al mundialmente reconocido latino. Pero, eso fue en su defensa. Ahora, busca sacarle todos los cinturones a Saúl.

Por ese motivo, en una entrevista que le dio a Michelle Joy Phelps, Dmitry Bivol se mostró satisfecho por la victoria en la noche del sábado 7 de mayo y aprovechó para dejarle un mensaje de ilusión a sus seguidores. Después de quedar contento y ver que puede derrotar a uno de los mejores de todos los tiempos, afirmó que “me siento increíble, gané la pelea. Demostré que puedo ser uno de los mejores boxeadores. Derroté a Canelo Álvarez”.

Cuando le preguntaron sobre si el peso pudo haber sido la diferencia en la pelea del sábado en el T-Mobile Arena, el vencedor aprovechó para decir que “puede ser que si le afectó, él domina su peso y yo domino el mío. No sé, él tiene cuatro cinturones del peso supermediano, quizás lo hacemos en el suyo la próxima por todos los cinturones”. Obvio, está más confiado que nunca ahora.

¿Habrá revancha entre Bivol y Canelo Álvarez?

Por otra parte, el mexicano Joel Díaz, entrenador de Bivol, también habló con la prensa y mostró una enorme felicidad después que el púgil ruso lograra derrotar al “mejor boxeador libra por libra" de la actualidad. Como podía esperarse, no perdió el tiempo y le dejó una advertencia a su compatriota, si es que este acepta una posible revancha en septiembre de este mismo 2022. No obstante, aún no hay nada confirmado.

“Si hay una revancha, Bivol le hará mucho más daño al Canelo. Hay muchas combinaciones que Bivol no hizo y pudo haber tirado. Si vuelve a pelear con Canelo, será más fácil para Bivol poder hacerle más daño aún”, fue lo que comentó en el programa de Youtube titulado “Behind the Gloves’'. A su vez, cuando le preguntaron a Álvarez si quiere una segunda batalla, este dijo: “Claro que sí, esto no se queda así”.