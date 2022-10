Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, desde este último viernes arrancó la 15ª edición del Festival Ciudad Emergente. Del 7 al 9 de octubre, desde las 14, vecinos y turistas de la “ciudad de la furia” podrán disfrutar de la escena musical emergente y tendencias en música, cultura urbana, artes visuales, tecnología, moda y diseño, entre otras actividades culturales. El lugar elegido para el espectáculo son los bosques de Palermo, en un entorno natural y verde donde brillara una DJ sanjuanina que promete “romperla” con su música, Lau Gonzalezs.

La artista sanjuanina tocará desde las 14 de este sábado en el escenario de música electrónica y según sus palabras, llevará adelante un Live set que repasará sus orígenes, su pueblo entre montañas, su tránsito como bailarina y compositora. En ese sentido, Laura indicó a DIARIO HUARPE que el set está inspirado en “El Origen de la Danza” de Pascal Quignard.

“La música se vuelve cada vez más fuerte, desordenada, histérica, estupefaciente, sincopada en la excitación vocal y arremolinada de los trances. Perturbador y también maravilloso”, relató.

Para esta productora de música electrónica que incursionó en esto desde el año 2013, su proyecto se encuentra en constante diálogo con la danza (anteriormente era bailarina), la performance y el teatro. Así también con la realidad sociopolítica del mundo actual. El movimiento feminista y la conquista de derechos han sido un faro y motor de su tránsito musical. Es por ello que sus composiciones son realizadas con sintetizadores y fragmentos de audios grabados de actores, interpretes, personas de la vida real o discursos icónicos que buscan interpelar al espectador para encontrar un código de reflexión o comprensión en común generando múltiples universos poéticos.

Lau tocará este sábado desde las 14 horas en los Bosques de Palermo. Imagen de gentileza.

Al ser consultada como había sido convocada a los 15 años de Ciudad Emergente, Laura dijo que durante el mes pasado tocó en MUTEK, un festival internacional de música electrónica. “Ahí me vio una productora que me contrató para este evento. Incluso me han pedido que hiciera el mismo set que había hecho, pero yo le hice algunas modificaciones”, comentó.

“Estoy muy contenta porque es un festival supergrande. La idea de Ciudad Emergente es buscar los talentos de todo el país que están en crecimiento y que me hayan convocado es algo muy lindo”, afirmó con orgullo.

La talentosa DJ sanjuanina viajó acompañada de su hija y estará acompañada en el escenario con un DJ oriunda de Buenos Aires que ya trabajó anteriormente junto a ella. “Mariela Mont es muy grosa y talentosa. Así que voy a tener muy buena compañía arriba del escenario”, cerró.

Más sobre Ciudad Emergente

Desde su primera edición en 2008, el Festival Ciudad Emergente ha recorrido distintos puntos de la Ciudad, pasando por el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte y el Casco Histórico. Este año, en su cumpleaños número 15, se muda a los Bosques de Palermo y la entrada para disfrutar de los de tres días al aire libre con lo mejor de la cultura joven de todo el país es gratuita.

Hasta el día domingo, en un predio ubicado en los Bosques de Palermo (ingreso por Av. Belisario Roldán 4400, frente al Planetario) los vecinos podrán disfrutar de una programación con los mejores artistas de la escena cultural emergente de la Ciudad y de todo el país. El Festival será una plataforma de intercambio de nuevas visiones y sonidos de toda la Argentina, imperdible.