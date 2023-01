¡De terror! La impresionante pelea que se podría dar en UFC

La compañía de Artes Marciales Mixtas más reconocida, UFC, podría tener una de las peleas más esperadas. Según distintos informes y conversaciones, la misma tendría lugar para el próximo 4 de marzo en Las Vegas. Quienes se enfrentarían en esta oportunidad serían Francis Ngannou, campeón de los Peso Pesado, y Jon Jones, leyenda histórica del deporte. Sin embargo, todavía hay ciertos impedimentos para que esto se lleve a cabo.

Uno de ellos es la recuperación del camerunés, como así también la culminación de su contrato. En diálogo con MMA Fighting, Eric Nicksick, el entrenador de Ngannou, comentó lo siguiente: "Creo que son 50-50, para ser honesto con usted, cuando habla de negocios y línea de tiempo. Estoy seguro de lo que vi de Francis hace un par de semanas que si tuviéramos que estar listos para marzo, creo que podemos prepararlo, pero creo que es un poco corto porque tuvo que volver a casa y renovar su visa".

Luego, agregó sobre el campeón de UFC: "Y obviamente todavía no han anunciado nada con su contrato y dónde están, así que 50-50 para mí. Espero esto, con los dedos cruzados para que podamos hacer este trato. Si no es marzo, tal vez sea abril o mayo, o algo así. Sé que están disparando para marzo y que Jon Jones es el oponente. Todo lo demás está fuera de mis manos, pero si me dicen, ‘Oye, estamos peleando el 4 de marzo’, tendremos a nuestro chico listo, eso es seguro".

¿Francis Ngannou vs. Jon Jones por el título de UFC?

Por otro lado, Nicksick aprovechó el momento para explicar: "Estaba tan feliz y eufórico de ver cómo se sentía su energía cuando estaba en la habitación y se podía ver que el viejo Francis había vuelto. Soy muy optimista sobre todo, pero el contrato, eso depende de Francis y el UFC. Pero lo sé, en lo que respecta al conjunto de habilidades y lo que estoy viendo en la sala, es muy positivo en este momento. No puedo esperar para que vuelva y vuelva a entrenar".

"Obviamente, estábamos a merced del proceso de rehabilitación y tuvimos un momento en que solo éramos él y yo, y él entró y golpeó algunas almohadillas conmigo. Llegamos a un par de combinaciones diferentes, haríamos esto, haríamos eso, y luego nuestros niveles de energía. Era como dos niños pequeños en una tienda de golosinas. Él acaba de comenzar a rebotar y dijo: ‘Estoy de vuelta’, y yo estaba como, ‘Sí, hermano, has vuelto’. Él dijo: ‘Me siento bien, se siente bien volver, extraño esta mierd*’, sentenció el entrenador de Francis Ngannou.