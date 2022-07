El Primer Juzgado de Familia mandó a rematar el auto de un sanjuanino por incumplir con la cuota alimentaria de su hijo. El hombre fue demandando por su expareja y madre del niño. La jueza Marianela López explicó a DIARIO HUARPE cuándo se producen estos procedimientos.

Por más que pueda llamar la atención, el remate de bienes en estos tipos de trámites en el Juzgado de Familia es algo habitual, según indicó la magistrada a este medio. En este caso particular, un hombre, cuya identidad se reserva, debía una suma de $180.948 de pensión alimentaria.

El acusado de tener una deuda con su hijo se había comprometido a pagar una cuota alimentaria, pero dejó de hacerlo. Por eso su expareja accionó contra él y lo demandó ante la Justicia. Esto no sucede cuando el demandado no tiene trabajo o no hay un acuerdo de pago establecido, según explicaron desde el Juzgado de Familia.

Para saldar la deuda, López estableció que una furgoneta Fiat Fiorino Fire sea embargada y rematada al mejor postor. En este tipo de casos, el magistrado ordena el embargo de cualquier cosa, propiedad del demandado: por ejemplo, bienes, inmuebles, el sueldo o acciones en una empresa.

El caso salió a la luz en un edicto judicial (notificación pública) con información del día y hora del remate, así como también del lugar. Allí establecía las bases y condiciones de quienes podrían participar. También especificaba que deberán abonar, además de lo ofrecido, la comisión del 10% del martillero, la deuda alimentaria del hombre y la deuda en patentes que tiene la furgoneta por $27.553,33.

La doctora López explicó finalmente que estos remates algunas veces no se llevan a cabo porque los incumplidores llaman al juzgado para llegar a un acuerdo y saldar la deuda. En este caso particular, el remate se va a realizar en los próximos días.