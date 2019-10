Decepción en los iglesianos porque sienten que no tienen representantes comunales

Después de los resultados eleccionarios, la estructura orgánica del Municipio de Iglesia se desactivó. Las direcciones dejaron de dirigir, las secretarias de gestionar, y la intendencia de gobernar. Es como si todo estuviera en piloto automático.

“Es increíble, pero cierto”, le dijo a DIARIO HUARPE la representante de una importante organización civil del departamento. “El intendente no va a los actos públicos. Las secretarías y direcciones municipales están inactivas y algunas hasta acéfalas. Es una verdadera vergüenza institucional”.

La mayoría de las organizaciones civiles del departamento de Iglesia están teniendo serios inconvenientes a la hora de gestionar o hacer trámites en el municipio. Porque los funcionarios no están en funciones y los empleados hacen lo justo y necesario, como para cumplir horarios y nada más.

“El otro día me consumieron medio mañana por un trámite que no prosperó, porque en la oficina que necesitaba la última firma no había nadie”, dijo el representante de un club deportivo. “Así que tuve que desistir hasta el día de hoy. Y, lamentablemente, tendré que esperar hasta después del 10 de diciembre que asuman las nuevas autoridades, para continuarlo”.