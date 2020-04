Defensa del Consumidor labró 16 actas a grandes supermercados por sobreprecios

En los primeros 17 días de la cuarentena obligatoria que dispuso el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus, la Dirección de Defensa al Consumidor labró 16 actas de infracción a grandes supermercados por cobrar de más.

De no mediar ningún problema administrativo, la semana próxima, se conocerá el importe de las primeras multas, según explicó Daniel Pérez, subdirector de la entidad oficial.

En este sentido hay que recordar que las multas no tienen montos actualizados y las mismas van de $500 a $5 millones de pesos.

“En lo que va de este aislamiento social, preventivo y obligatorio hemos labrado, desde la Dirección de Defensa al Consumidor, 16 actas a grandes supermercados de la provincia por incumplir con el precio máximo de los artículos. Como así también por no exhibir los precios de la manera correcta”, comentó Pérez.

El funcionario aclaró que las empresas sancionadas por no cumplir con la disposición de Precios Acordados fueron “Átomo, Cadena América y Cabral Mayorista”. Además apuntó que “Súper Vea fue sancionado por no exhibir precios en las góndolas”. También dijo que “en las demás cadenas grandes de San Juan no tuvimos problemas con el aumento de precios. Incluso están cumpliendo con el precio del alcohol en gel que tantos se busca en la actualidad”.

Sobre las multas Pérez explicó que “el lunes de la semana próxima estarán definidas. Nosotros no tenemos montos actualizados, pero si vamos a tener en cuenta que las faltas cometidas se dieron en un contexto extraordinario, con pandemia y sin dudas será un agravante para los sancionados”.

De 8 a más de 100 inspectores para controlar precios

El gobierno nacional le otorgará a los intendentes, mediante un Decreto de Necesidad de Urgencias, la facultad de sancionar de manera severa a los denominados negocios barriales que aprovechen la alta demanda en alimentos y artículos de primera necesidad para aumentar los precios.

De esta manera, el equipo de inspectores de la Dirección de Defensa al Consumidor tendrá un importante salto, ya que pasará de los 8 actuales a más de 100 en toda la provincia.

“San Juan fue pionera en control de precios. Este trabajo ya lo veníamos realizando en conjunto con los intendentes y sin dudas esta medida nacional nos ayudará mucho más todavía”, dijo Pérez.

El equipo de inspectores de la Dirección de Defensa al Consumidor, está recorriendo comercios de todo San Juan controlando que no haya aumentos desmedidos de precios como así también certificando el abastecimiento de productos de alta demanda. Tarea que se intensificó con la cuarentena.

Además, para fortalecer la tarea, desde Defensa al Consumidor se está capacitando de forma presencial y on line a los inspectores municipales. Con las inspecciones y capacitaciones ya se ha llegado a Albardón, San Martín, 9 de Julio y Angaco, explicó Pérez