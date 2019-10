Defensoría asegura que es tarea del Estado "avanzar" en el respeto al derecho a la identidad

El Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, remarcó hoy que Argentina "cumplió una función estratégica en el reconocimiento de la identidad como derecho humano fundamental" y que es tarea del Estado "avanzar en su respeto y protección".



Al conmemorarse hoy el Día Nacional del Derecho a la Identidad, por la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo en su tarea de recuperación de los niños secuestrados por la última dictadura militar, el defensor adjunto opinó que Argentina "cumplió una función estratégica en el reconocimiento de la identidad como derecho humano fundamental al momento de adoptarse la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña".



"En Argentina y en otros países de la región ha sido fuertemente vulnerado durante la dictadura cívico-militar, y hasta tanto no se restituyan todas las identidades sustraídas, el Estado tiene la obligación de continuar con las investigaciones pendientes", señaló el funcionario en un comunicado en el que agregó que "ninguna historia en nuestro país puede ser cerrada mientras existan personas cuyas identidades hayan sido violadas y desconozcan su verdadero origen".



En esa línea, citó un fragmento de la carta escrita por Juan Gelman a su nieto o nieta que por la década del '90 aún buscaba. "María Macarena, nieta de Juan Gelman, nació en cautiverio y vivió durante 23 años con otro apellido, otra familia, otra historia, no suyas. Como ella, aún se estima que más de 300 hombres y mujeres desconocen su verdadera identidad, y se cree que el mayor porcentaje de casos proviene de la provincia de Buenos Aires", dijo el defensor.



Mencionó que en 1987 hubo "un importante paso en esa búsqueda" con la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos que permitió avanzar en "el índice de abuelidad", para determinar la filiación de nietos y nietas sustraídos a partir de la vinculación genética con sus abuelas y abuelos.



También que durante los años 2016 y 2017 la provincia de Buenos Aires, mediante la digitalización de las partidas de nacimiento de aquella época, generó patrones de búsqueda "que permitirán colaborar más eficientemente en la determinación de posibles casos de sustracción de identidad".



No obstante, indicó que la identidad "es también un derecho que puede ser vulnerado en la actualidad", y en esa línea dijo que es tarea del estado "avanzar en su respeto y protección".