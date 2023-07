¡Definido! Tyson Fury y Francis Ngannou pelearán antes de fin de año

El campeón Peso Pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Tyson Fury, se medirá ante una estrella de las MMA. Este martes, el británico reconoció que chocará con el reconocido peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) de Camerún, Francis Ngannou. Este combate se llevará a cabo el 28 de octubre en Arabia Saudita, siendo uno de los más esperados por los fanáticos.

"Cuando suene la campana, será una verdadera guerra. Se supone que este tipo es el noqueador más fuerte del mundo, pero veremos cómo reacciona cuando se enfrente al Gran GK. No puedo esperar para volver a estar ahí afuera, bajo las luces. Estoy ansioso por demostrar al mundo que el 'Rey Gitano' es el mejor luchador de esta generación en una batalla épica contra otro maestro de su oficio", sostuvo Fury.

Por otro lado, Ngannou, quien aún no ingresa al boxeo profesional, resaltó que era un sueño hecho realidad subirse al ring con Fury: "He estado esperando los últimos tres años para enfrentarme a Tyson en el cuadrilátero. Siempre he soñado con el boxeo y enfrentarme al mejor. Después de convertirme en el campeón indiscutido de los pesos pesados en MMA, esta es mi oportunidad de hacer realidad ese sueño y afirmar mi posición como el hombre más temible del planeta".

Meses atrás, Tyson Fury había indicado: "Francis Ngannou, sé que no tienen contrato con el UFC. ¿Quieres ganar algo de dinero de chico grande? Ven a ver 'The Gypsy King' y hagamos una gran, gran pelea por el MF más malo del planeta. Pongámoslo en marcha, picante, en una jaula, guantes de cuatro onzas, bajo Queensberry, y tengamos un árbitro rudo como 'Iron' Mike Tyson. Oh, ¿acabo de vender eso al mundo?".

Una batalla sin igual

Cabe resaltar que el mencionado combate tiene como objetivo alcanzar los números conseguidos por el cruce entre Floyd Mayweather y Conor McGregor en 2017, que fue la primera vez en la historia que una estrella del boxeo chocó contra una leyenda de las MMA, rompiendo todos los récords de audiencia. En esta oportunidad, se espera que la magnitud sea similar.