Dejó la casa sola y dos conocidos vecinos suyos se metieron a robar

Un hombre y una mujer terminaron alojados en los calabozos de la Comisaría 5º luego de meterse a la casa de una vecina, forzar una ventana y llevarse varios elementos, incluidos electrodomésticos, en el sector III del Asentamiento Pedro Echagüe en Santa Lucía.

Según informaron desde la fuerza, el hecho ocurrió entre el pasado viernes 23 y sábado 24 de julio pero trascendió el domingo. En esos días, y según pudo esclarecer la Policía, la dueña de esa casa se ausentó con sus hijos y dejó su hogar a merced del vecindario. Es entonces cuando, en horas de la tarde noche, un hombre identificado como Carlos Rodríguez y una mujer, Johana Bustos, ingresaron en la casa sin que los vecinos se percataran de nada.

Tras forzar una puerta y una ventana del fondo, invadieron la propiedad y revolvieron las habitaciones en busca de objetos de valor. Con este objetivo, se hicieron con una heladera, una garrafa, varias prendas de vestir, un calefón eléctrico, un televisor de 29 pulgadas color gris, dos bicicletas de niños y un tacho azul de 200 litros. Hecho el botín, huyeron.

Alrededor de las 19 del día 24 de julio, la dueña de casa regresó con sus hijos y se encontró con la triste escena de su casa revuelta y violentada. Al ver los objetos faltantes, llamó inmediatamente al 911.

Pero no tranquila con haber llamado a la Policía, y mientras personal de la Comisaría 5º se dirigía hasta el hogar de la mujer, esta empezó a preguntar a los vecinos si habían visto algo. Pero no tuvo colaboración alguna de los habitantes de su sector, quienes se desentendieron de la situación. Es entonces, y según relató la víctima, que Rodríguez se le acercó sosteniendo y ocultado, aparentemente, un arma. Tras abordarla, le dijo que no llamara a la Policía o habría represalias.

Lejos de asustarse, en cuanto la Policía llegó al lugar la mujer le comentó las amenazas que recibió de parte del hombre y los efectivos lo entrevistaron y procedieron a su detención. Mientras realizaban las investigaciones de rigor en el lugar, la víctima se dirigió a la casa de una vecina para preguntarle si tenía algún dato que aportar. Sin embargo, cuando dicha vecina le atendió, pudo ver a través de la puerta las bicicletas de los niños. Sin perder tiempo, dio aviso al personal policial que procedió a secuestrar los pequeños rodados.



Una vez hilado el recorrido y los posibles sospechosos, procedieron a entrevistar a Rodríguez, quien confesó que parte de los elementos se hallaban en su vivienda, específicamente, a tres casas del lugar del robo. En la casa del sospechoso encontraron, tras confesar, el televisor de 29 pulgadas, que estaba cubierto con una manta, y un tacho azul de 200 litros de plástico.

Tras ser reconocidos por la víctima del robo, Rodríguez y Bustos terminaron detenidos y ahora serán juzgados en Flagrancia por el delito de robo.