Del 30 de octubre al 3 de noviembre se realizará una nueva edición de la Feria del Libro Antiguo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La 13° edición de la Feria del Libro Antiguo se realizará del 30 de este mes al 3 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner y convocará a coleccionistas, bibliófilos, curiosos, investigadores en una exposición que ofrecerá una diversidad de obras en papel, que abarca desde el siglo XV hasta míticas primeras ediciones del Siglo XX, como "Rayuela", "Fervor de Buenos Aires" o "Don Segundo Sombra". Organizada por la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (Alada), la muestra contendrá tesoros que habitualmente los libreros participantes no revelan hasta el inicio de la muestra y contará con 16 expositores. A diferencia del usado, el libro antiguo se caracteriza por su rareza o escasez, la exquisitez de su concepción, la ilustración original de un artista o la dedicatoria manuscrita de su autor, en ediciones habitualmente limitadas y de corta tirada, señalaron los organizadores. Las librerías expositoras serán: Alberto Casares, Anticuaria Poema 20, Aquilanti & Fernández Blanco, Galería Mar Dulce, Helena de Buenos Aires, Hilario, La Librería de Ávila, Librería El Escondite, Libros La Teatral, Los Siete Pilares, Rayo Rojo, The Antique Bookshop, The Book Cellar & Henschel, Víctor Aizenman, Antiqvaria Durán, y Obras en Papel. Libros de artista. Libros, grabados, mapas, fotografías y afiches antiguos que vencieron el paso implacable del tiempo se darán cita en estas cinco jornadas en Centro Cultural situado en Sarmiento 151, de la Ciudad de Buenos Aires en las que se podrá participar con entrada libre y gratuita.