Del Atlético Huaco al fútbol grande de la Argentina

Cuando uno es chico tiene grandes sueños y generalmente cualquier chico dice jugar al fútbol en Primera. Ese fue el sueño de un chico nacido en Capital, pero criado en Huaco, Jáchal. Es el caso de Rodrigo López Alba (26 años), quien nació y al poquito tiempo ya tenía una pelota entre los pies, por tal motivo sus padres Ángel López e Ivanna Alba decidieron mandarlo a jugar a uno de los clubes del pueblo, el más tradicional como el Atlético Huaco.

Allí Rodrigo jugó desde los 8 años hasta que hubo una prueba de jugadores de todo Jáchal y Rodrigo fue uno de los que quedó y emigró a Buenos Aires, dejando su terruño y a su familia con el fin de triunfar y poder jugar profesionalmente.

Cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio junto a su novia Emilia (Sanfecina), en Santiago del Estero donde actualmente juega para Mitre de esa provincia, le dijo a DIARIO HUARPE lo siguiente:

-¿A los cuántos años empezaste a jugar al fútbol y adónde?

-"Arranqué jugando a los 8 años ahí en el Club Atlético Huaco, el mejor club del pueblo".

¿A que edad debutaste en Primera y en que equipo?

-"Debuté a los 19 años en el Deportivo Español (en la B Metropolitana)"

¿Cómo se dio salir de la provincia para ir a jugar al fútbol y adónde?

-"Se dio Justo cuando volví a vivir a Huaco (estuve en Caucete un tiempo viviendo) pero hubo una prueba de jugadores en Jáchal, allí me vio un representante, le gusté como jugaba y de la prueba quedamos solo 3 chicos, uno de esos era yo. El representante me comentó que me quería llevar a una prueba en Buenos Aires, les comenté a mis viejos y me dejaron ir, así que fui nomás. Fui primero a Vélez, allí quedé seleccionado pero justo lo habían hablado (al Representante ) de Lanús porque buscaban en mi puesto -Lateral derecho- y fui a una prueba nuevamente y quedé otra vez y nos decidimos por Lanús".

-¿Que te causó llegar a jugar en primera?

-"La verdad que muy buenas sensaciones y con muchas expectativas jugar en la Primera Nacional sabiendo que está a un paso la Primera División y uno siempre se ilusiona".

-¿De qué equipo sos hincha y si soñás con jugar en el equipo de tus amores?

-"Soy hincha de Boca y mi meta es tratar de volver a Primera División, porque si bien no debuté pero estuve en un plantel de Primera en Lanús, es algo que es lo más gratificante para un jugador profesional".

-¿Qué jugadores en tu puesto te gustan a nivel nacional o mundial?

-"Un jugador que me gusta a nivel nacional y creo que hoy en día el que está en un buen nivel es Montiel (River) y a nivel mundial siempre me gustó Dani Alves (Brasil)".

-¿Tenés algún sueño como jugador profesional?

-"Sueños siempre hay por cumplir, mi sueño sería jugar en la Primera División del fútbol argentino, es algo para lo que me preparo todos los días".

-¿Cómo estás llevando el aislamiento y si te entrenas?

-"Tratando de llevarla lo mejor posible cuidando primero y principal la salud y esperando que termine lo más ante posible esta pandemia. Y si entrenando en el cochera del edificio que tengo un buen lugar así no pierdo tanto físicamente y adaptándome al espacio que tengo". Cerró Rodrigo.