Del Bono se quedó con el clásico y llegó a la cima

En la tarde de hoy se completó la tercera fecha del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol con los dos partidos restantes, los cuales arrojaron dos nuevos punteros.

En la Esquina Colorada se jugó el clásico entre el dueño de casa Del Bono ante Desamparados. La victoria quedó en manos del Bodeguero por 2 a 1 con una gran actuación del delantero Facundo García que convirtió dos golazos para darle la victoria al equipo del "Rulo" Ricardo González.

El partido comenzó adverso para el dueño de casa, ya que en tan solo 3 minutos ya perdía con el gol de Emiliano Oropel para Desamparados. A partir de ese gol, Del Bono hizo pesar no sólo la localía, sino la experiencia de sus jugadores. Mejoró bastante y a los 18 minutos apareció el "Tanque" García para pegarle desde afuera del área, la pelota le viboreó en el camino al arquero Matías Molina que se pasó y clavó el empate.

Mientras que a los 28 minutos otra vez García en el borde del área grande, se dio vuelta, le pegó con una calidad que la pelota se le metió abajo al lado del palo a Molina que nada pudo hacer. El Bodeguero lo daba vuelta y parecía que iba por más.

Después el propio Molina tuvo que esforzarse para sacar algunas pelotas que llevaban peligro, pero así se fueron al descanso.

En el complemento, el Víbora que es dirigido por Edgardo "Cuca" Herrera salió decidido a lograr el empate, pero entre el arquero Sergio "Payaso" Aráoz y la impericia de los delanteros, hizo que el encuentro se terminara con victoria del Bodeguero que no sólo festejó ganar el clásico, sino también alcanzar la punta de las posiciones junto a Villa Obrera y Rivadavia, los tres con 9 unidades.

A propósito de Rivadavia, el equipo de La Bebida también cosechó una importante victoria como local ante Peñarol por 3 a 1. Los goles de Gabriel Montenegro, David Cano y Agustín Aguiar, mientras que el único descuento del Bohemio lo marcó Carlos Chávez. Peñarol terminó con un hombre menos por la expulsión de Damián González.

Posiciones

1-Villa Obrera 9

2-Rivadavia 9

3-Del Bono 9

4-Colón 8

5-Unión 7

6-Alianza 7

7-San Martín 7

8-Nueve de Julio 6

9-Atenas 5

10-Carpintería 5

11-Árbol Verde 5

12-Trinidad 4

13-Aberastain 4

14-Peñarol 2

15-Desamparados 1

16-Marquesado 0

5ta fecha Torneo de VeranoSábado

Colón vs Alianza (ambos públicos)

Marquesado vs Árbol Verde

San Martín vs Del Bono (Hilario Sánchez)

Domingo

Unión vs Rivadavia

9 de Julio vs Carpintería

Atenas vs Trinidad

Peñarol vs Villa Obrera (cancha a confirmar)

Miércoles 11/09

Desamparados vs Aberastain (Bicentenario a confirmar y con ambos públicos)