Del Caño, conforme con haberse podido "amoldar un poco más" al formato del debate

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nicolás Del Caño, consideró hoy que en el debate que tuvo lugar ayer en el Facultad de Derecho de la UBA pudo amoldarse "un poco más" al formato establecido y aprovecharlo para "dejar en claro los planteos en el marco de esos límites".



En ese marco, Del Caño subrayó que "lo que se viene no es fácil", con lo cual postuló que "es importante fortalecer a la izquierda" para darle mayor presencia en el Congreso a partir del voto a sus listas de candidatos y candidatas a diputados nacionales en las elecciones del próximo domingo.



Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, en las que puso el acento en lo que definió como "la caradurez muy grande" del presidente Mauricio Macri por hablar "sólo de la corrupción del gobierno anterior pero para ocultar y no hablar de todas las causas que tiene y los escándalos".



"Ayer tratamos de ser claros y te indigna cuando estás ahí, como pasó por ejemplo con lo de los créditos UVA", aseveró el candidato del FIT en relación a la promesa realizada por el Presidente durante el debate, cuando dijo que, en caso de ser reelecto, a partir de enero próximo, esos créditos "se van a ajustar por salario y no por inflación".



En este sentido, Del Caño se mostró satisfecho por haber logrado apuntar "fuertemente" contra "lo que significó el gobierno de Macri y las mentiras que sigue diciendo, y decírselo en la cara es muy importante para la gente que pueda tener alguna expectativa aún".



Por otro lado, se enfocó en el electorado del Frente de Todos al señalar que hay votantes que, quizás, acuerdan con las ideas del candidato presidencial Alberto Fernández, pero no aprueban las posturas del candidato a diputado nacional Sergio Massa, que podría convertirse, eventualmente, en presidente de la Cámara baja.



"Estamos con fuerza pidiendo el voto para nuestros compañeros y compañeras en las listas de diputados nacionales", aseveró Del Caño, quien, en el mismo sentido, apuntó contra "los gobernadores del Frente de Todos que fueron cómplices del gobierno de Macri".