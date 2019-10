Del Caño, del Frente Izquierda Unida, acusó a Macri de ser "un enemigo de la educación pública"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato presidencial de la Izquierda Unida, Nicolás del Caño, acusó esta noche al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de ser "enemigos de la educación pública", durante el debate presidencial televisivo y consideró que la fuga de capitales "es uno de los principales problemas del país". Si bien no brindó mayores detalles de su propuesta electoral, el postulante presidencial de la izquierda Unida, tuvo una crítica visión sobre la gestión del gobierno nacional Al respecto, responsabilizó al presidente Mauricio Macri, de ser el causante de la crisis socioeconómica. "Macri no hizo este desastre solo, hubo cómplices", afirmó. En la apertura del debate, y sobre la temática "Relaciones Internacionales", Del Caño saludó en primer lugar al pueblo de Ecuador "por su gran ejemplo de dignidad y lucha". Luego calificó de "lamebotas" al presidente Macri, por "salir corriendo a apoyar" a su colega ecuatoriano, Lenín Moreno, "como lo hicieron muchos otros presidentes de la derecha continental". "No nos extrañan, se pelean para ver quien es el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional (FMI)", aseveró el dirigente, para quien en Ecuador "se está aplicando un brutal ajuste para reducir el déficit fiscal y pagar la fraudulenta deuda externa". Y acto seguido añadió: "Esta situación nos demuestra que es imposible estar del lado de las grandes mayorías y aplicar las políticas del FMI para pagar esa deuda ilegítima". En el rubro Economía y Finanzas, Del Caño, consideró luego que "la fuga de capitales es uno de los principales problemas del país", por lo que propuso "una Banca Estatal gestionada por sus trabajadores". En ese sentido, el candidato de la Izquierda, preguntó al resto de los candidatos "cómo van a resolver los problemas de la fuga de capitales" que según dijo, "trae devaluaciones y golpes de mercado". Al mismo tiempo, les preguntó a sus pares de la oposición "si estarían de acuerdo en derogar todas las leyes y decretos que afectaron el nivel de vida de los jubilados". En tanto y al aludir al Acuerdo Social, que plantea el candidato presidencial peronista, Alberto Fernández, del Caño se preguntó "sin en mesa mesa se van a sentar los mismos que nos vienen robando, como los grandes banqueros y empresarios". "Y los dirigentes de la CGT", que dejaron pasar todas y cada una de las medidas de ajuste contra el pueblo trabajador, sin hacer nada". En materia de "Derechos Humanos, diversidad y Género", el candidato presidencial de la Izquierda Unida dijo que su partido tiene "listas ciento por ciento a favor del aborto legal" y que está convencido "en que las mujeres volverán a salir a las calles y que será Ley". Para del Caño "la deuda no es con el FMI ó los grandes empresarios, la deuda es con las mujeres", remarcó. Del Caño criticó con dureza al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al hablar sobre la temática "Educación y Salud". En ese sentido, dijo que tanto Macri como Vidal son "enemigos de la educación pública" y los acusó de ser "responsables de un crímen social". "Hay que revertir todo lo que hizo Carlos Menem en los ´90, que trasladó las Escuelas a las provincias sin presupuesto. Esto se tiene que terminar", enfatizó Para el Frente de Izquierda Unida, "el Estado es quien tiene que garantizar los salarios de los trabajadores, la infraestructura y los recursos tecnológicos". "O seguimos pagamos esa fraudulenta deuda externa, o garantizamos los salarios de los trabajadores de la Educación", finalizó Del Caño.