La apertura de un nuevo comercio significa un movimiento en el mercado laboral. En el actual contexto, incluye historias de personas que decidieron apostar por un cambio y otros que, después de meses de desesperación, se encontraron nuevamente con la seguridad de un empleo en blanco. En medio de la inauguración y corte de cinta, las sonrisas más grandes eran las de los 11 sanjuaninos que volvieron al ruedo del trabajo, quienes hablaron con DIARIO HUARPE.

La apertura de Nuevas Hogar fue un acto que incluyó presencia política y del empresariado. El nuevo local está ubicado en el Hiper Libertad, donde antes había un local de Garbarino. Justamente de esta marca hay tres trabajadores que, hace meses, perdieron un puesto de trabajo tras una larga pelea por cobrar sus sueldos.

Publicidad

Jorge Arostiza volverá a la venta de electrodomésticos en este lugar, donde pasó los últimos tres meses de permanencia de la marca, tras 14 años como parte del equipo de Garbarino. Pasó seis meses sin trabajo y recién en enero había encontrado un lugar en una empresa de venta de automóviles, donde si bien tuvo una buena experiencia, debió empezar de cero. Cuando lo contactaron desde Nuevas Hogar, rápidamente tomó la decisión de volver al ruedo que conocía.

Jorge Arostiza trabajó 14 años en Garbarino hasta el cierre y después estuvo siete meses desempleado. Hoy vuelve al ruedo.

“Estoy muy conforme, el trato fue directamente con el gerente nacional y cuidan mucho al empleado”, reflexionó Jorge, que antes se sintió abandonado por sus jefes anteriores.

Los otros dos que llegan de la firma que cerró son Nataniel Amado y José Luis Escobar, gerente y subgerente de la sucursal nueva, respectivamente. “Fue bastante duro lo que nos pasó, nos pegó psicológicamente porque yo llevaba 11 años”, contó José Luis. El sanjuanino pasó por trabajos administrativos y recibió un llamado directo de Nataniel, a quien conocía de la sucursal céntrica y se acordó de él para este nuevo puesto. Los dos encargados del 47º local de Nuevas Hogar en el país son sanjuaninos, así como todo el equipo.

Nataniel Amado, gerente de la sucursal de Nuevas Hogar en San Juan y José Luis Escobar, subgerente.

Fermina Rodríguez, de 29 años, es una de las dos cajeras y de las tres mujeres que trabajarán en la nueva sucursal. Ella es de las que vienen de firmas sanjuaninas y desde el inicio sintió una gran diferencia en el tipo de trato y la estructura laboral.

Publicidad

“Yo presenté currículum cuando llevaba siete meses desempleada después de renunciar a mi trabajo anterior”, afirmó la joven, que tiene dos hijos y vivió mucho tiempo en la angustia de no tener un sueldo propio. La ilusión empezó tímida cuando la convocaron a una entrevista por videollamada, pero cuando pasó un mes sintió miedo de que no la fueran a llamar.

Finalmente, lo hicieron y empezó un camino totalmente nuevo para la mujer. “Hice la entrevista presencial, quedé y empecé una capacitación, hasta nos llevaron con los gerentes a Buenos Aries a conocer otras sucursales y ver cómo era el trabajo. Me sorprende un montón el compromiso con nosotros y lo organizado que es todo”, expresó.

Guadalupe Arancibia, Fermina Rodríguez y Romina Dojorti, las tres mujeres de la sucursal.

Guadalupe Arancibia ya había tenido experiencia en empresas que capacitan a su personal y con 26 años llegó a ser una de las gerentes de McDonald’s San Juan. En Nuevas es también la más joven. Pero cuando supo de la convocatoria decidió dar el salto a otro rubro. “Yo primero me presenté como cajera, pero me vieron perfil de vendedora y voy a ser la única entre muchos hombres”, relató. La joven tiene un hijo y tuvo que aprender de todos los artículos que vende el local porque no está sectorizado.

Romina Dojorti, la tercera de las mujeres, será también cajera. Había tenido experiencia en una cadena en Falabella, aunque a través de una consultora. En los últimos tiempos había estado trabajando en un servicio técnico, pero la formación que tuvo antes cobrando le servirá en esta nueva etapa.

Cristian Núñez, gerente comercial de Nuevas a nivel nacional, viajó a la provincia primero para entrevistar personal y ahora para la inauguración.

El grupo es variado y según el gerente comercial a nivel nacional, Cristian Núñez, “elegimos a uno de cada uno, pero fue difícil, porque había muchos sanjuaninos capacitados”. Los trabajadores coincidieron en algo: están ilusionados con lo que se viene y esperan que más empresas apuesten por tomar y formar a más sanjuaninos.