Del dólar a las exportaciones, los 6 ejes que dejó Kulfas en San Juan

En tiempo de descuento para la asunción el próximo 10 de diciembre, Alberto Fernández confirmó a su equipo de trabajo que lo acompañará en la tarea de gobernar el país. Uno de los cargos clave es el Ministerio de Producción, en ese puesto se desarrollará Matías Kulfas, un economista que se perfilaba para el Ministerio de Economía, pero finalmente quedó asignado a los asuntos del campo, regiones, industria y comercio.

En el mes de septiembre, Kulfas llegó a San Juan a un encuentro que se desarrolló en Anchipurac. En su arribo se reunió con el gobernador Sergio Uñac y un buen número de industriales. Luego de su conferencia de prensa tuvo un encuentro con el ministro de Hacienda local, Roberto Gattoni, quien a partir del 10 de diciembre se convertirá en el vicegobernador. En una entrevista exclusiva con DIARIO HUARPE, Kulfas marcó seis ejes temáticos: exportaciones, FMI, inflación, dólar, gasto público y superávit.

• Exportaciones

“Los problemas de Argentina se resuelven con una estrategia exportadora. La gran apuesta es que se puedan duplicar las exportaciones en un lapso de 4 años. Esto es factible viendo lo que pasa con Vaca Muerta, la minería y la agroindustria. Todo esto hace pensar que es factible duplicar las exportaciones”.

• Fondo Monetario Internacional

“Para salir de la crisis económica hace falta retomar un nuevo esquema de acuerdo con el FMI. Es importantísimo reformular el acuerdo vigente, porque básicamente no ha funcionado. Hay que avanzar en el diálogo con los acreedores privados y en paralelo generar medidas que nos permitan recuperar la economía. Esto quiere decir mejorar los ingresos de trabajadores y jubilados de manera paulatina, con un acuerdo económico-social que permita sentar en una misma mesa a trabajadores y empresarios”.

• Inflación

“Para bajar la inflación primero se debe convocar a una mesa del acuerdo económico-social, porque la inflación en Argentina es un fenómeno multicausal. El problema no es sólo monetario, el Gobierno de Macri pensó que con política monetaria bajaba la inflación y se irá del Gobierno dejando una inflación del doble a la que recibió. Hay que concertar salarios y precios en una mesa con todos los actores económicos. También hay pensar en las políticas de desarrollo que sirvan volver competitivas las economías regionales”.

• Dólar

“Tiene que estar en un nivel que sea competitivo. El dólar atrasado es malo, genera sensación de una devaluación y eso no es positivo. Me parece que tiene que ser competitivo y estable. El valor actual es un nivel razonable y ahora hay que ver si es sostenible. Hay que buscar puntos intermedios y analizar la situación de cada momento para poner regulaciones”.

• Gasto público

“Creo que debemos repensar todas las finanzas públicas. Es un tema de generar superávit. Esto es pensar los impuestos y al mismo tiempo pensar los gastos. Debemos recuperar el crecimiento, con crecimiento los ingresos fiscales se van a recuperar, el gasto debe ir por debajo de los ingresos y con esto lograremos un equilibrio fiscal virtuoso. Cuando esto pase vamos a generar más obra pública, más servicios para la población sin ahogar la economía”.

• Superávit

“Macri priorizó realizar recortes en el gasto público de manera persistente, que en este contexto no hizo otra cosa más que generar una fuerte recesión. Entonces recortas gastos con la idea de que con eso vas a llegar a equilibrar las cuentas públicas y eso no ocurre nunca. Acá hay una idea equivocada cuando se cree que las finanzas públicas son como la economía de un hogar y no es cierto. En la economía de un país cuando el Gobierno determina disminuir la obra pública, también está generando menos empleo. Al haber menos empleo, hay menos consumo, los almacenes de barrio no venden y toda esa cadena paga menos impuestos. En conclusión, reducís el gasto público, pero también reducís los ingresos. Entras en un circuito muy negativo”.

Con información de la entrevista exclusiva al periodista Mauricio Laciar.