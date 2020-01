Del Potro no jugará el torneo de Delray Beach

Juan Martín Del Potro no participará del torneo ATP 250 de tenis de Delray Beach, en febrero próximo, y su retorno a la actividad continúa siendo una incertidumbre.



La organización del certamen del estado de la Florida, en los Estados Unidos, confirmó hoy que el tenista tandilense no intervendrá en el torneo que se celebrará entre el 14 y 23 de febrero.



Si bien desde el entorno oficial del jugador, ubicado hoy en la posición 121 del ranking mundial de la ATP, no hubo declaración al respecto se presume que la ausencia obedece a que no existe una completa recuperación de su lesión en la rodilla derecha.



Del Potro, de 31 años y campeón de la edición 2009 del Abierto de los Estados Unidos en Nueva York, no juega oficialmente un encuentro desde junio pasado, cuando participó del certamen de Queen's, en Londres, sobre césped.



En aquella ocasión después de ganarle en primera ronda al canadiense Denis Shapovalov, el bonaerense desistió de jugar ante el español Feliciano López, por dolores en su rodilla derecha, a consecuencia de una fractura en la rótula.



Una vez que se operó la rodilla en la ciudad de Barcelona, Del Potro comenzó el período de rehabilitación y postergó, oportunamente, las diferentes instancias de eventual retorno: Estocolmo y Viena en 2019; más el Abierto de Australia, en este primer mes del 2020.



Del Potro se adjudicó la edición 2011 del ATP 250 de Delray Beach, al derrotar en la final al serbio Janko Tipsarevic, por un doble 6-4.